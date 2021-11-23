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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خالد الدرندلي يكشف كواليس استبعاده من قائمة الخطيب في انتخابات الأهلي

خالد الدرندلي
خالد الدرندلي

قال خالد الدرندلي أمين صندوق النادي الأهلي والمرشح على نفس المنصب في الانتخابات المقرر لها الجمعة المقبل، إن منصب أمين الصندوق يمتلك رؤية في أي مكان يتواجد فيه وبغض النظر عن المجلس المتواجد معه.

 

وأضاف خالد الدرندلي خلال لقاء مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن النادي الأهلي يمتلك مشروعات كثيرة لم تر النور بعد وتحتاج دراسات وتنسيق لظهورها.


وأوضح  خالد الدرندلي أن أبرز المشروعات تتعلق بالرعاية والأهلي أونلاين والتسويق يتمنى استكمالها في الدورة الجديدة مع مجلس الإدارة قائلا أتمنى استكمال مشروعات يمكن أن تحقق طفرة للنادى الأهلي ولدى حلم كبير فى خروج فرع النادى الأهلي بالتجمع الخامس للنور.

 

وتابع خالد الدرندلي أنه كان حلقة التواصل مع الهيئة الهندسية من أجل ملف فرع النادى بالتجمع الخامس وأنه بعد افتتاح الفرع سيحقق دخل كبير للنادي والافتتاح سيكون في فبراير المقبل.


وأوضح  خالد الدرندلي أن عضوية فرع النادى الأهلي بالتجمع الخامس بـ250 ألف جنيه وسترتفع لـ300 ألف جنيه فى يناير المقبل والفرع على مساحة 75 فدان مساحة بالتجمع الخامس.

 

وأشار خالد الدرندلي  إلى أن شركة الأهلي لكرة القدم تعطي فرصة لفتح أكاديميات داخل وخارج مصر وفرصة للاستثمار الحقيقي وسيتولى ياسين منصور رئاسة الشركة وهو صاحب علاقات دولية.

 

واستكمل  خالد الدرندلي أن شركة للأهلي للمنشآت تساهم فى بناء الصروح الاستثمارية والطبية وسيكون لدينا فندق داخل ستاد الأهلي وسيوفر أموال كثيرة للنادي.

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