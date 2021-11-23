افتتاح مركز تجميع الألبان والمرحلة الثانية لمشروع الميكنة الزراعية بالفيوم ..تفاصيل

قال الدكتور عصام واصف مدير مشروع نظم الميكنة الزراعية المستدامة ، إن اليوم افتتاح مركز تجميع الألبان بالفيوم ، مؤكدا أن المبنى أنشئ على مساحة 300 متر وطاقته الإنتاجية 16 طن في اليوم بتكلفة 7.5 مليون جنيه .

وأضاف عصام واصف خلال مداخلة هاتفية في برنامج " المواجهة " المذاع على قناة " اكسترا نيوز "، إن افتتاح هذه المراكز جاء بناء على توجيهات رئيس الجمهورية بهدف تجميع الألبان من صغار المزارعين وهذا يساعد علي ارتفاع مستوي معيشة المواطن .

وأوضح عصام واصف ، إن اليوم تم وصول 98 معدة وسيتم توزيعهم على الجمعيات التعاونية الزراعية في المنيا والفيوم والهدف من ذلك هو رفع كفاءة وعمل الميكنة الزراعية .

وتابع ان الميكنة تساعد المزارع على زيادة إنتاجيته وهذا سيخدم 36 ألف مزارع على مساحة 163 ألف فدان .