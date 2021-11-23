عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

افتتاح مركز تجميع الألبان والمرحلة الثانية لمشروع الميكنة الزراعية بالفيوم ..تفاصيل

الزراعة
الزراعة

قال الدكتور عصام واصف مدير مشروع نظم الميكنة الزراعية المستدامة ، إن اليوم افتتاح مركز تجميع الألبان بالفيوم ، مؤكدا أن المبنى أنشئ على مساحة 300 متر وطاقته الإنتاجية 16 طن في اليوم بتكلفة 7.5 مليون جنيه .

وأضاف عصام واصف خلال مداخلة هاتفية في برنامج " المواجهة " المذاع على قناة " اكسترا نيوز "، إن افتتاح هذه المراكز جاء بناء على توجيهات رئيس الجمهورية بهدف تجميع الألبان من صغار المزارعين وهذا يساعد علي ارتفاع مستوي معيشة المواطن .

وأوضح عصام واصف ، إن اليوم تم وصول 98 معدة وسيتم توزيعهم على الجمعيات التعاونية الزراعية في المنيا والفيوم والهدف من ذلك هو رفع كفاءة وعمل الميكنة الزراعية .

وتابع ان الميكنة تساعد المزارع على زيادة إنتاجيته وهذا سيخدم 36 ألف مزارع على مساحة 163 ألف فدان .

 

صغار المزارعين رئيس الجمهورية المزارعين تجميع الألبان مليون جنيه المواجهة الإنتاج التعاون مركز تجميع الألبان

ترشيحاتنا

أمل صالح: عصبية الجنس السبب الرئيس في العنف الأسري ضد المرأة.. فيديو

إشادة برلمانية بترأس مصر للكوميسا.. نواب: ترجمة لدورها في القارة السمراء.. ويؤكدون: تسهم في تسريع وتيرة التعاون بين الدول الأعضاء

بعد وفاة سلمى الزرقاء .. كل ما تود معرفته عن سرطان العظام

قمة دوري الأبطال.. تريفوه تشالوباه يتقدم لـ تشيلسي بالهدف الأول في شباك يوفنتوس

قائد الحرس الثوري: إيران هي التي تتحكم بـ أمريكا وتديرها

وزير التعليم ينشر فيديو يشرح تفاصيل امتحانات الصف الرابع الابتدائي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اللاعب الذهبي.. ليفاندوفسكي يفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم

علي اعتاب أديس أبابا..أنباء عن سيطرة قوات تيجراي علي مدينة إستراتيجية بإثيوبيا

إعلان صادم لمنظمة الصحة العالمية: مقتل 2 مليون شخص خلال 3 أشهر

نقل مروان محسن إلى المستشفى بعد إصابة خطيرة مع فيوتشر أمام انبي

ارتفاع صادم لـ أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

أخبار الفن: قمر ترزق بمولودة ثانية دون زواج.. سر سفر ياسمين عبد العزيز لسويسرا

رمضان صبحي يرفض قرار إيهاب جلال فى بيراميدز .. تفاصيل

انهيار إثيوبيا.. أمريكا ترسل 3 سفن حربية إلى أديس أبابا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأقدم في تاريخ البشرية..اكتشاف أثري ضخم بالمغرب عمره 150 ألف سنة

حكاية الأخوات ميرابال.. جريمة قتل دفعت العالم لتخصيص يوم للقضاء على العنف ضد المرأة

استقبال حافل في مطار القاهرة لأبطال العالم في الكاراتيه بمنتخب مصر.. صور

بعد صورة سارة سلامة.. كيف أزعجت عمليات التجميل نجمات الفن ؟

فيديو

رسائل الرئيس السيسي خلال قمة الكوميسا بالعاصمة الإدارية الجديدة.. فيديوجراف

صائد الجوائز.. محمد صلاح أفضل لاعب في انجلترا لعام 2021.. فيديوجراف

فيديو جراف.. ليلى صاحبة الـ13 عاما تنقذ طفلا من الاختطاف داخل مول

تفاصيل مأساوية.. مصرع شقيق تيسير فهمي في حريق مستشفى بالمهندسين.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

إبراهيم يوسف يكتب: العدو الأزلي للإنسان

هدى عامر تكتب.. عالم من الكتب

أحمد محي الدين يكتب: نبض العنف

رشا شكر تكتب : فن العشوائيات وحق التعبير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول بين الواقع والمأمول

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

الإعلام وتطوير التعليم الفني

د.سالم الكتبي

موجات اللاجئين وتطور الحرب الهجينة

د. محمد مبروك

هكذا قالوا !

أحمد نجم

كيف تتحلى بشخصية ناجحة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

مني أحمد

الساحرة فيروز

عبد الرازق توفيق

من آن لآخر

إلهام أبو الفتح

كيف يتحقق الحلم ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ