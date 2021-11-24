لا توجد حالات خطيرة.. محافظ قنا: مستمرون في التحقيقات لكشف سبب واقعة تسمم الطلاب | فيديو

قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إن هناك 101 طالب، ترددوا على المستشفيات فور شعورهم بأعراض تسمم، مؤكدا أنهم جميعا بخير، ولا توجد حالات خطيرة.

وأضاف أشرف الداودي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “التاسعة”، عبر فضائية “الأولى المصرية”، بعض الطلاب اشتكوا من أعراض تعب، وتم وقف تداول الوجبة المدرسية، والبدء في التحقيقات.

وتابع أشرف الداودي، مستمرون في التحقيقات للتعرف على أسباب شعور بعض الطلاب بأعراض تعب، بعد تناول الوجبات المدرسية، مؤكدا أن حالات الإصابة بالتسمم كانت بسيطة.

يعانون من حالات قيء فقط

وأشار محافظ قنا إلى أن بعض الطلاب كانوا يعانون من حالات قيء فقط، وهناك حالات اشتباه، ولا نستبق الأحداث .