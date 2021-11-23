مستشفى نجع حمادي: 6 طلاب يعانون من إعياء وقئ وارتفاع بدرجة الحرارة

قال الدكتور علي نور الدين، مدير مستشفى نجع حمادي، إن هناك 131 حالة تسمم للطلاب بإحدى مدارس محافظة قنا، مؤكدا أنه تم العمل على فحص الطلاب وتبين أن هناك 6 طلاب لديهم حالات إعياء وقئ وإرتفاع بدرجة الحرارة.

وأضاف علي نور الدين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “التاسعة” عبر القناة الأولى المصرية، أنه تم أخذ عينة دم من الطلاب المصابين، وتم إرسالها لمعامل وزارة الصحة، لمعرفة أسباب الإصابة.

وتابع علي نور الدين، أن الحالات التي وصلت منذ الساعات الأولى كانت تعاني من اشتباه تسمم، مؤكدا أن أغلب الحالات كانت من مدارس متعددة وليس مدرسة واحدة.

متفاوتة بين الطلاب

وأشار مدير مستشفى نجع حمادي إلى أن الأعراض كانت متفاوتة بين الطلاب المصابين، والإصابات ما بين خفيفة إلى متوسطة.