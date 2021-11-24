ناجى السرجاني: تحصيل الضرائب العقارية على قسطين.. تفاصيل

قال ناجى السرجاني مستشار رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن الضريبة العقارية ليست بالأمر الجديد، مؤكدًا أن الضرائب العقارية كان يطلق عليها عوائد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج آخر النهار المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامي تامر أمين، أن الضريبة العقارية تكون مرة فى العام، وأن هناك نقل لـ المواطنين من أجل تحصيل الضرائب.

وأشار إلى أنه يتم تحصيل الضرائب العقارية على قسطين الأول بدأ من يناير، و الثاني يوليو، وأنه تم فتح منافذ تحصيل بالأندية ومكيتات للتحميل الإلكتروني بالقري السياحية للتيسير على المواطنين.



وأكد أنه تم حصر 43 مليون وحدة سكنية لتحصيل الضرائب العقارية.



