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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مؤيدة لاستقلال الفتيات: الشخص المستقل قوي ومؤمن بقدراته.. فيديو

صدى البلد

تناولت الإعلامية أمل صالح، في حلقتها الليلة، ملف استقلال الفتيات عن الأهل؛ في محاولة للبحث عن الأسباب التي تدفع البنت للوصول لهذا الهدف.


وقالت غادة عبدالغفار، مشرفة تمريض بإحدى المستشفيات، وإحدى مؤيدات استقلال الفتاة، خلال استضافتها مع أمل صالح في برنامج «+18» المذاع عبر قناة «صدى البلد 2»، إن الشخص المستقل قوي ومؤمن بقدراته، ويعلم جيدًا كيف يواجه حياته.


وأضافت أن هذا الشخص يعرف جيدًا كيف يحمي نفسه، ويضع حدودًا للناس، لافتة إلى أن الزواج يعد نوعًا من أنواع الاستقلالية؛ والمرأة عندما تنفصل عن زوجها أو يتوفى فإنها تتحمل عبء الأسرة بمفردها؛ معتبرة هذا أيضًا نوعا من أنواع الاستقلالية.

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