الفريق مرتجي كلمة السر.. الخطيب : فضلت الانتقال لـ الأهلي عن الإسماعيلي

كشف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عن كواليس انتقاله للقلعة الحمراء من نادي النصر .

وقال الخطيب ، عبر أون تايم: انضممت للنادي الأهلي بعد مباراته مع نادي النصر والتي انتهت وقتها بهدفين لكل منهما .

وتابع : الأهلي فاوضني وكان عندي 14 سنة وقتها ، ودخل الإسماعيلي في المفاوضات مع النصر لضمي، ولكن الفريق مرتجي وقتها أصر علي ضمي .

واختتم محمود الخطيب ، تصريحاته قائلا: اخترت الانتقال للنادي الأهلي ورفضت الاسماعيلي ، ودخلت الأهلي لأول مرة أواخر 1971 .

وكانت محكمة القضاء الإداري، قضت، بعدم قبول الاستشكال المقام من الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، لوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، الدائرة الثانية، بمجلس الدولة، والمتضمن إدراج اسم وليد الفيل في انتخابات النادي الأهلي وقبول أوراق ترشحه.

وقضت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، بقبول الطعن المقام من وزارة الشباب والرياضة، والغت المحكمة حكم اول درجة والمتضمن قبول وليد الفيل في الترشح علي مقعد نائب رئيس النادي.

المحكمة قضت بأحقية الفيل في الترشح وكانت محكمة القضاء الإداري، قضت الأربعاء الماضي، بقبول دعوى الدكتور وليد الفيل، عضو النادي الأهلي، ضد وزارة الشباب والرياضة، وقبول أوراق ترشحه بانتخابات القلعة الحمراء على مقعد نائب الرئيس.