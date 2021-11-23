الرعاية الصحية: القيادة السياسية ترغب في وضع مصر بمكانها الصحيح.. فيديو

بما يليق مع الجمهورية الجديدة

قال أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، إن الدولة المصرية لديها القدرة على الإنجاز، مؤكدا أن القيادة السياسية ترغب في وضع مصر بمكانها الصحيح وبما يليق مع الجمهورية الجديدة.

وأضاف أمير التلواني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “التاسعة”، عبر “القناة الأولى المصرية”، أن هناك تناغم بين مؤسسات الدولة، والرعاية الصحية أداه الدولة لتنفيذ برامج التأمين الصحي.

وتابع أمير التلوني، أن الخدمات العلاجية التي ستتم بالتزامن مع افتتاح طريق الكباش، ستكون بالتنسيق مع وزارة الصحة، وهيئة الإسعاف المصرية، في الأمكان التي ستتواجد بها.

مسخرة للإفتتاح

وأشار المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية إلى أن كل مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، سخرت إمكانياتها للإفتتاح وبكوادر طبية ميزة قادرة على التعامل مع الأزمات.