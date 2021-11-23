أيقونة السعادة.. هاشتاج قائمة الخطيب الأصلح يتصدر تويتر

عبر عشرات الآلاف من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن دعمهم لـ محمود الخطيب أسطورة كرة القدم المصرية والأفريقية وقائمته الانتخابية كاملة، تزامنا مع ظهوره برفقة الإعلامي أحمد شوبير للحديث عن انتخابات النادي الأهلي والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل 26 نوفمبر الجاري.



جاء ذلك من خلال هاشتاج "قائمة الخطيب الأصلح" الذي سرعان ما تصدر موقع تويتر والذي أعلنت خلاله أعضاء وجماهير الأهلي من رواد الموقع تأييدهم المطلق وثقتهم الكاملة في الخطيب وقائمته في انتخابات النادي الأهلي، مؤكدين أن القائمة تضم نخبة من الكوادر ذات الخبرة القادرة على مواصلة مسيرة الإنجازات على كافة الأصعدة الرياضية والاجتماعية والإنشائية.



وأكد المغردون في الهاشتاج أن الخطيب كان وسيظل «أيقونة» السعادة لجموع الأهلاوية عندما كان لاعبا ساهم في قيادة الفريق لحصد الألقاب الأفريقية والفوز بلقب نادي القرن في أفريقيا ثم استكمل مسيرته الإدارية فأصبح الأهلي أكثر أندية العالم تتويجا بالبطولات القارية في العالم وعندما تولى رئاسة النادي الأهلي نجح الفريق الأول لكرة القدم في التتويج بلقبين لدوري الأبطال وبرونزية كأس العالم للأندية.



وشدد المغردون علي أن الخطيب حقق نجاحات على الصعيد الإداري في السنوات الأربعة الماضية لا تقل عن نجاحاته داخل المستطيل الأخضر لا تخطئها عين عندما قرر إعادة هيكلة قطاع كرة القدم فأعاد بطولة أفريقيا بعد غياب 7 سنوات والأمر نفسه في هيكلة النشاط الرياضي والذي كان سببا في حصد بطلة مصر والنادي الأهلي جيانا فاروق لميدالية في أولمبياد طوكيو.



وغرد المشاركون في الهاشتاج عن قيام الكابتن محمود الخطيب بثورة إنشائية في مقر النادي بالجزيرة وفرعي الشيخ زايد ومدينة نصر بالإضافة إلى الانتهاء من المرحلة الأولى لفرع النادي بالتجمع الخامس ووضع حجر أساس استاد الأهلي الذي سيظل حلم كل الأهلاوية.

وأشار رواد موقع تويتر إلي أن نجاح الخطيب الإداري تجسد في تأسيس شركات الأهلي الثلاثة: شركة الأهلي لكرة القدم، وشركة الأهلي للمنشأت الرياضية، وشركة الأهلي للخدمات الرياضية والتي ستنقل النادي الأهلي نقلة اقتصادية عالمية تلبي طموحات أعضائه وجماهيره واختيار خالد مرتجي في منصب أمين الصندوق لما له من خبرات إدارية وعلاقات دولية ستحقق تطلعات النادي الاقتصادية في المرحلة المقبلة.

وكذلك اختيار مجموعة من الكوادر الشابة في مقدمتها محمد الجارحي والمهندسة مي عاطف بطلة مصر وأفريقيا في السباحة والتي تمثل تيار المرأة والشباب في وقت واحد وتحظى بدعم كبير من أعضاء النادي.



وحث أعضاء الأهلي زملائهم على ضرورة التواجد يوم الجمعة المقبلة للمشاركة في الانتخابات والتصويت لقائمة الكابتن الخطيب للحفاظ على استقرار النادي.