عاجل
تشيلويل يفسد أفراح تشيلسي أمام يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا أخبار التعليم.. وقف توزيع الوجبات في أسيوط وقنا اعتبارا من غد لحين انتهاء التحقيقات.. وقبول 97 طعنا من الطعون المقدمة في انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة حلوان نشرة المرأة والصحة : تناول هذا الأطعمة 3 مرات يجنبك الإصابة بـ الزهايمر.. مغذيات للشعر إهمال تحصيلها يسبب تساقطه.. فيتامين ك يمنع الأزمات القلبية بعد سن الـ50 "اقتصادية الشارقة" تحقق 14 بالمائة نموا في الرخص الصناعية 2021 موجز السوشيال ميديا: جماهير الهلال السعودي تجتاح تويتر بعد الفوز بدوري أبطال آسيا.. غادة عبد الرازق تخطف الأنظار في جلسة تصوير جديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أيقونة السعادة.. هاشتاج قائمة الخطيب الأصلح يتصدر تويتر

صدى البلد

عبر عشرات الآلاف من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن دعمهم لـ محمود الخطيب أسطورة كرة القدم المصرية والأفريقية وقائمته الانتخابية كاملة، تزامنا مع ظهوره برفقة الإعلامي أحمد شوبير للحديث عن انتخابات النادي الأهلي والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل 26 نوفمبر الجاري.


جاء ذلك من خلال هاشتاج "قائمة الخطيب الأصلح" الذي سرعان ما تصدر موقع تويتر والذي أعلنت خلاله أعضاء وجماهير الأهلي من رواد الموقع تأييدهم المطلق وثقتهم الكاملة في الخطيب وقائمته في انتخابات النادي الأهلي، مؤكدين أن القائمة تضم نخبة من الكوادر ذات الخبرة القادرة على مواصلة مسيرة الإنجازات على كافة الأصعدة الرياضية والاجتماعية والإنشائية.


وأكد المغردون في الهاشتاج أن الخطيب كان وسيظل «أيقونة» السعادة لجموع الأهلاوية عندما كان لاعبا ساهم في قيادة الفريق لحصد الألقاب الأفريقية والفوز بلقب نادي القرن في أفريقيا ثم استكمل مسيرته الإدارية فأصبح الأهلي أكثر أندية العالم تتويجا بالبطولات القارية في العالم وعندما تولى رئاسة النادي الأهلي نجح الفريق الأول لكرة القدم في التتويج بلقبين لدوري الأبطال وبرونزية كأس العالم للأندية.


وشدد المغردون علي أن الخطيب حقق نجاحات على الصعيد الإداري في السنوات الأربعة الماضية لا تقل عن نجاحاته داخل المستطيل الأخضر لا تخطئها عين عندما قرر إعادة هيكلة قطاع كرة القدم فأعاد بطولة أفريقيا بعد غياب 7 سنوات والأمر نفسه في هيكلة النشاط الرياضي والذي كان سببا في حصد بطلة مصر والنادي الأهلي جيانا فاروق لميدالية في أولمبياد طوكيو.


وغرد المشاركون في الهاشتاج عن قيام الكابتن محمود الخطيب بثورة إنشائية في مقر النادي بالجزيرة وفرعي الشيخ زايد ومدينة نصر  بالإضافة إلى الانتهاء من المرحلة الأولى لفرع النادي بالتجمع الخامس ووضع حجر أساس استاد الأهلي الذي سيظل حلم كل الأهلاوية.

 

وأشار رواد موقع تويتر إلي أن نجاح الخطيب الإداري تجسد في تأسيس شركات الأهلي الثلاثة:  شركة الأهلي لكرة القدم، وشركة الأهلي للمنشأت الرياضية، وشركة الأهلي للخدمات الرياضية والتي ستنقل النادي الأهلي نقلة اقتصادية عالمية تلبي طموحات أعضائه وجماهيره واختيار خالد مرتجي في منصب أمين الصندوق لما له من خبرات إدارية وعلاقات دولية ستحقق تطلعات النادي الاقتصادية في المرحلة المقبلة. 

 

وكذلك اختيار مجموعة من الكوادر الشابة في مقدمتها محمد الجارحي والمهندسة مي عاطف بطلة مصر وأفريقيا في السباحة والتي تمثل تيار المرأة والشباب في وقت واحد وتحظى بدعم كبير من أعضاء النادي.


وحث أعضاء الأهلي زملائهم على ضرورة التواجد يوم الجمعة المقبلة للمشاركة في الانتخابات والتصويت لقائمة الكابتن الخطيب للحفاظ على استقرار النادي.

الخطيب رئيس الأهلي الأهلى أخبار النادي الأهلي اليوم قائمة الخطيب تريند تويتر

ترشيحاتنا

تعادل مثير بين يونج بويز وأتلانتا في دوري أبطال أوروبا

شاهد .. قائمة السيارات الأكثر ترخيصا فى مصر خلال أكتوبر

الخطيب: أعضاء الأهلي وجماهيره شركاء في جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي

في مباراة الأهداف الملغاه.. بنفيكا يفرض التعادل السلبي على برشلونة في دوري أبطال أوروبا

أخبار البرلمان| 5 جنيهات رسوما على 14 خدمة لذوي الإعاقة.. وتفاصيل عقوبات إخفاء الزيجة الثانية بمشروع قانون جديد

الرعاية الصحية: القيادة السياسية ترغب في وضع مصر بمكانها الصحيح.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اللاعب الذهبي.. ليفاندوفسكي يفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم

إعلان صادم لمنظمة الصحة العالمية: مقتل 2 مليون شخص خلال 3 أشهر

علي اعتاب أديس أبابا..أنباء عن سيطرة قوات تيجراي علي مدينة إستراتيجية بإثيوبيا

ارتفاع صادم لـ أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

أخبار الفن: قمر ترزق بمولودة ثانية دون زواج.. سر سفر ياسمين عبد العزيز لسويسرا

رمضان صبحي يرفض قرار إيهاب جلال فى بيراميدز .. تفاصيل

الخطيب : صفوت عبدالحليم أمهر من انييستا

نقل مروان محسن إلى المستشفى بعد إصابة خطيرة مع فيوتشر أمام انبي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل طرده أوباما وعلاء.. ماذا حدث مع الطفل معاذ في مباراة الزمالك والبنك الأهلي؟

الأقدم في تاريخ البشرية..اكتشاف أثري ضخم بالمغرب عمره 150 ألف سنة

حكاية الأخوات ميرابال.. جريمة قتل دفعت العالم لتخصيص يوم للقضاء على العنف ضد المرأة

استقبال حافل في مطار القاهرة لأبطال العالم في الكاراتيه بمنتخب مصر.. صور

فيديو

شاهد فرح آية مكرم وكيف فاجأها تامر حسني أمام الحضور .. فيديو

رسائل الرئيس السيسي خلال قمة الكوميسا بالعاصمة الإدارية الجديدة.. فيديوجراف

صائد الجوائز.. محمد صلاح أفضل لاعب في انجلترا لعام 2021.. فيديوجراف

فيديو جراف.. ليلى صاحبة الـ13 عاما تنقذ طفلا من الاختطاف داخل مول

المزيد

ساحة رأي

إبراهيم يوسف يكتب: العدو الأزلي للإنسان

هدى عامر تكتب.. عالم من الكتب

أحمد محي الدين يكتب: نبض العنف

رشا شكر تكتب : فن العشوائيات وحق التعبير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول بين الواقع والمأمول

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

الإعلام وتطوير التعليم الفني

د.سالم الكتبي

موجات اللاجئين وتطور الحرب الهجينة

د. محمد مبروك

هكذا قالوا !

أحمد نجم

كيف تتحلى بشخصية ناجحة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

مني أحمد

الساحرة فيروز

عبد الرازق توفيق

من آن لآخر

إلهام أبو الفتح

كيف يتحقق الحلم ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ