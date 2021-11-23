محمد عادل يكشف موقف المقاولون العرب من عودة طاهر محمد طاهر للفريق

أكد محمد عادل المشرف علي الكرة بالمقاولون العرب أنه هناك استقرار داخل نادي المقاولون، والجميع يوفر الدعم للكابتن عماد النحاس سواء علي مستوي اللاعبين أو الادارة.

وأضاف عادل في تصريحات تلفزيونية لبرنامج ريمونتادا أنه حتي آخر لحظة كان عنده شك في إمكانية عودة المقاولون لمباراة اليوم بسبب كم الفرص التي أهدرناها، في مقابل فرصة واحدة جاءت للاسماعيلي وانتهت كهدف، الكرة فيها نسبة من التوفيق، ولكن الحمد لله ربنا أنصفنا

وعن عودة طاهر الي صفوف المقاولون قال محمد عادل :طاهر محمد طاهر "ابننا"، ولكن لم يحدث أي تواصل رسمي أو ودي مع النادي الأهلي بشأن عودة اللاعب للمقاولون العرب



وتابع محمد عادل، المشرف على الكرة بالمقاولون العرب، أنه لم يحدث أي مفاوضات مع الأهلي من أجل إستعادة طاهر محمد طاهر لاعب الفريق السابق خلال الفترة المقبلة.

وأضاف عادل في تصريحات لبرنامج الريمونتادا المذاع عبر قناة المحور، أنه مرحب برجوع طاهر في أي وقت، ولكن حتى الآن لا يوجد أي تواصل من أجل استعادته.



