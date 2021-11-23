تشيلسي يكرر ذكرى أليمة ليوفنتوس في بطولات أوروبا

تمكن تشيلسي من تسجيل 3 أهداف في شباك ضيفه يوفنتوس، اليوم الثلاثاء، على ملعب ستامفورد بريدج، في خامس جولات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وسجل أهداف الفريق اللندني، تريفوه تشالوباه ورييس جيمس وكالوم هودسون أودوي في الدقائق 25 و56 و58.

وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، أن يوفنتوس استقبل 3 أهداف أو أكثر ضد فريق إنجليزي في المسابقة الأوروبية، لأول مرة منذ مارس 2010، عندما سقط أمام فولهام بنتيجة (1-4).

يذكر أن يوفنتوس يتصدر جدول ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 12 نقطة من 4 مباريات، أما تشيلسي يأتي ثانيًا برصيد 9 نقاط.