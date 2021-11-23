أخبار الرياضة.. الهلال ينضم لـ الأهلي في كأس العالم.. السجن يلاحق بنزيما.. وليد الفيل يهاجم الخطيب

نشر موقع صدى البلد الإخباري العديد من الأخبار الرياضية المهمة على مدار الساعات القليلة الماضية.



السجن 10 أعوام .. تقرير يكشف عقوبة كبيرة لـ كريم بنزيما

أكدت صحيفة ماركا الاسبانية أن المحكمة ستحكم على النجم الفرنسي كريم بنزيما بالحبس لمدة 10 أشهر مع ايقاف التنفيذ ودفع 75 ألف يورو غرامة مالية في قضية الابتزاز الجنسي .

الهلال يتوج بطلا لـ دورى أبطال آسيا بعد الفوز على يوهانج الكوري

توج نادي الهلال السعودي بلقب بطولة دورى أبطال اسيا للمرة الرابعة في تاريخه بعد الفوز علي يوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي في مباراة النهائي .



20ثانية.. الدوسري يسجل أسرع هدف في تاريخ نهائي دورى أبطال آسيا

توج نادي الهلال السعودي بلقب بطولة دورى أبطال آسيا للمرة الرابعة في تاريخه بعد الفوز علي يوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي في مباراة النهائي .



أول قرار من تركي آل الشيخ بعد فوز الهلال بدوري أبطال آسيا

أعلنت الهيئة العامه للترفية برئاسة المستشار تركي ال الشيخ إقامة حفل غنائي ضخم لنادي الهلال بعد التتويج بلقب بطولة دورى أبطال اسيا

مواطن درجة ثانية .. أول تعليق من وليد الفيل علي استبعاده من انتخابات الأهلي

أكد وليد الفيل، المرشح المستبعد من انتخابات النادي الأهلي، أن التواجد في انتخابات النادي الأهلي يمثل مشكلة كبيرة لدى البعض.

أول قرار من تركي آل الشيخ بعد فوز الهلال بدوري أبطال آسيا

أعلنت الهيئة العامه للترفية برئاسة المستشار تركي ال الشيخ إقامة حفل غنائي ضخم لنادي الهلال بعد التتويج بلقب بطولة دورى أبطال اسيا

الهلال ينافس الأهلي.. صدام عربي مرتقب في كأس العالم للأندية بالإمارات

توج نادي الهلال السعودي بلقب بطولة دورى أبطال آسيا للمرة الرابعة في تاريخه بعد الفوز علي يوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي في مباراة النهائي .



نقل مروان محسن إلى المستشفى بعد إصابة خطيرة مع فيوتشر أمام انبي

كشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي فيوتشر عن إصابة مروان محسن مهاجم الفريق بكسر في الكاحل خلال مباراة الفريق أمام انبي المقامة بإستاد السلام في الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.



تاريخ جديد .. رونالدو يحقق رقماً قياسياً بدوري أبطال أوروبا

سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد، الهدف الأول لفريقه في شباك فياريال الإسباني بدوري أبطال أوروبا.

النصر السعودي يفسخ تعاقده مع عبدالرازق حمدلله

أعلن نادي النصر السعودي، فسخ تعاقده مع النجم المغربي عبدالرزاق حمد الله، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم.