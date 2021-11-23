والد اللاعب: من الصعب انتقال النني للنادي الأهلي

أكد ناصر النني، والد محمد النني نجم منتخب مصر وأرسنال الإنجليزي، إن اللاعب شارك أمام ليفربول وهذا دليل على اقتناع مدربه به وبامكانياته.

وقال ناصر في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "من الصعب أن يعود محمد النني لمصر خلال الفترة المقبلة، وكل ما يثار بشأن تعاقد الأهلي معه غير صحيح".

وباتت أيام محمد الننى معدودة داخل نادى أرسنال بعد اقتراب عقد اللاعب على الانتهاء بنهاية الموسم الجاري، حيث كشفت تقارير صحيفة بريطانية اقتراب اللاعب من الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة خلال شهر يناير القادم.