سيراميكا كليوباترا يخوض تدريباته استعدادا لمواجهة الزمالك

خاض فريق سيراميكا كليوباترا، مرانه مساء اليوم ، استعدادًا لمواجهة الزمالك ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز موسم 2021-2022.

وفي وقت سابق تلقى نادي سيراميكا كليوباترا خطابًا من رابطة الأندية، يُفيد بنقل مباراة سيراميكا كليوباترا والزمالك، ضمن الجولة السادسة إلى ملعب المقاولون العرب في الجبل الأخضر، بدلًا من استاد بتروسبورت.

وكانت رابطة الأندية قد أجرت تعديلًا على موعد إقامة المباراة لتقام في الرابعة عصرًا مساء الخميس المقبل على ملعب المقاولون العرب، بدلًا من الخامسة والنصف مساءً.

يذكر أن فريق سيراميكا كليوباترا يحتل المركز الخامس في مسابقة الدوري الممتاز.

في سياق آخر أعلن نادي سيراميكا كليوباترا، تولي محمد عفيفي تدريب حراس المرمى بشكل مؤقت لحين عودة مصطفي عفيفي مدرب حراس المرمي .

ويتولى محمد حنفي تدريب حراس المرمى مؤقتا لحين عودة مصطفي عفيفي الذي أصيب بفيروس كورونا .

وتمنى نادي سيراميكا كليوباترا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك الشفاء العاجل للكابتن مصطفى عفيفي.

تلقى نادي الزمالك خطابا رسميا من قبل رابطة الأندية المحترفة يفيد بتقديم موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام نظيره سيراميكا كليوباترا المقرر لها يوم الخميس 25 نوفمبر في الجولة السادسة لمسابقة الدوري باستاد بتروسبورت، لتقام في تمام الرابعة عصراً بدلا من إقامتها في الخامسة والنصف مساءً.

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