طارق عوض يكشف الهدف من المبادرة الرئاسية إحلال السيارات

كشف طارق عوض، المتحدث باسم مبادرة إحلال المركبات بوزارة المالية، عن أهداف المبادرة الرئاسية بإحلال سيارة المتقادمة بأخرى جديدة، وقال أن الهدف الأساسي المواطن المصري، ليتمتع بالحصول على سيارة جديدة تعمل بالغاز الطبيعي موديل العام، بديلة عن سيارته القديمة.

وأضاف خلال حواره ببرنامج آخر النهار المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامي تامر أمين، أنه تم وضع بعض الشروط لهذه المبادرة، وتم طرح موقع إلكتروني لـ مشاركة المواطنين.

ولفت إلى أنه تم البدء في أول مشاركة للملاكي والتاكسي في شهر يناير من العام الجاري، وانضم الميكروباص في شهر يوليو، مؤكدًا أن "هناك تكليفات رئاسية لتوسيع قاعدة المشاركة في المبادرة لجميع المواطنين وجميع أنواع المركبات، وبالتالي بما أن التوك توك مركبة في الشارع المصري، فكان لابد من نظرة إليه للمشاركة في المبادرة وتم تشكيل لجنة برئاسة وزارة الصناعة من أجل وضع آليات لطرح مشاركة التوك توك في مبادرة الإحلال، ونتج عن تلك اللجنة بعض التوصيات في يونيو الماضي، أعلن بشأنها أن يتم السير في خطوتين، أولهما تقنين وضع التوك توك، وثانيهما إحلاله بمركبات أخرى".

وأشار إلى أن الهدف: "الهدف من تقنين سير التوك توك أن يتم معاملته بشكل قانوني من خلال أن يكون له أوراق مُثبتة، أما الإحلال فيتم ذلك من خلال إحلال التوك توك بعربيات (فان)، وهناك دراسة أن يتم منح تلك المركبات رخصة سير مركبة من ملاكي إلى أجرة لتعمل عمل التوك توك، وإذا تم السير في مسارين وتم دراستهم بشكل قانوني، سيتم أمر مشاركة التوك توك في المبادرة الرئاسية للإحلال".