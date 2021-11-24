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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أستاذ جراحات التجميل: الطب في مصر قوة ناعمة لابد من استغلالها بصورة أكبر|فيديو

جراحة التجميل
جراحة التجميل

قال الدكتور إبراهيم كامل أستاذ جراحات التجميل والحروق، إن التجميل هو نوع وتخصص من الطب، مؤكدا أن طب التجميل مهنة ولكن لا بد من تقنينها لأنه في بعض الأحيان تتم تلك العمليات تحت يد غير مختصين.

 

وأضاف دكتور إبراهيم كامل، خلال لقاء له لبرنامج “التاسعة” عبر فضائية “الأولى المصرية”، أن مستوى أطباء التجميل في مصر مرتفع ولديهم خبرات كبيرة. 

 

وتابع إبراهيم كامل، أن الطب في مصر قوة ناعمة لابد من استغلالها بصورة أكبر وأفضل، مؤكدا أن هناك عددا من الدول تعتمد على الطب، كوسيلة إقتصادية هامة.

 

لا بد أن تندرج تحت الحالات الصعبة

من جانبه أشار الدكتور رامي منير استشاري التخدير إلى إن عمليات التجميل لا بد أن تندرج، تحت الحالات الصعبة من الحروق، واخفاء علامات الحمل والرضاعة وغيرها، ولكن الآن أصبحت تتم بطرق متعددة.

 

عمليات التجميل جراحات التجميل حروق الرضاعه اطباء

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