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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ضبط 4 خناجر مع راكب مصري في مطار القاهرة

صورة من الضبطية
صورة من الضبطية

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب 1 بمطار القاهرة الدولي برئاسة محمد حميده مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب عدد من الأسلحة البيضاء بالمخالفة لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة  فلاي ناس رقم 256 القادمة من الرياض اشتبه حسن شرف مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر فى راكب مصرى الجنسيه أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية .

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه ما يجب الإفصاح عنه او يستحق عنه سداد رسوم وضرائب جمركية أجاب بالنفى .

وتم تمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بواسطة أحمد عبد الله مأمور الفحص والذي تلاحظ له وجود كثافات متماثله .

وتم تكليف أشرف عدلي مأمور الجمرك وعمرو شعبان مدير الحركه المشرف على صالة الوصول بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 4 خناجر مختلفة الأحجام والأشكال داخل حقائبه تم عرضها علي إدارة المفرقعات بالمطار فأفادت بأنها محظور حيازتها طبقا لقانون رقم 394 لسنه 1954 وتعديلاته .

قرر زكريا حسب الله مدير عام الجمارك  بمبني الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 42 لسنة 2021 بعد العرض علي ابراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك .

صورة من الضبطية 

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