وزير الأوقاف يتلقى إشادة روسية بالإصدارات المترجمة

التقى أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف عددًا من الشخصيات الروسية المشاركة في المؤتمر من المثقفين وأعضاء الوفد الرسمي الروسي المشارك في مؤتمر روسيا والعالم الإسلامي المقام بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

إشادة روسية

وأهدى وزير الأوقاف عددًا ممن التقى بهم نسخا من إصدارات الأوقاف المترجمة إلى اللغة الروسية ، ولخص لهم بعض مضامينها ، وهو ما حاز ثناء وإعجاب المشاركين في المؤتمر من المثقفين الروس ، الذين أشادوا بهذه الإصدارات وعبروا عن أواصر الصداقة المصرية الروسية واعتزازهم بالعلاقات القوية مع مصر.

وكان من بين من التقى بهم يفجيني يورومين رئيس قسم التفاعل مع المنظمات الدينية في مكتب رئيس الاتحاد الروسي للسياسة الداخلية ، والدكتورة آنا بوليكوفا الأستاذ بجامعة موسكو ومستشارة مجموعة الرؤية الاستراتيجية روسيا - العالم الإسلامي ، و بعض أعضاء مجلس شورى المفتين بروسيا الاتحادية.

الانتقال للعاصمة الجديدة

وكانت قد أتمت وزارة الأوقاف استعدادتها للانتقال الى العاصمة الإدارية الجديدة، و أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف تم تأهيل الموظفين بالشكل المناسب لمواكبة المرحلة الجديدة من العمل لافتا إلى دقة التجهيزات وجودتها ، والتنظيم الدقيق للمبنى الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة ، بما يسهل الإجراءات وتقديم الخدمات بسهولة ويسر .

وأضاف وزير الأوقاف في تصريح خاص لـ "صدى البلد" أن عدد الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية من الأوقاف 700 موظف وقد خضعوا للتدريبات اللازمة وتم منحهم دورات تدريبية مكثفة خلال الأشهر الماضية ، وأصبحوا على كفاءة عالية في التعامل مع التكنولوجيا والأنظمة الحديثة.

وأوضح وزير الأوقاف حتى الآن لدينا 400 موظف تقريبا تقدموا برغبتهم في السكن في الوحدات المتوفرة بالعاصمة الإدارية أو بمدينة بدر - كما تم نشر خطوط المواصلات والنقاط المركزية للمواصلات بديوان عام وزارة الأوقاف لتسهيل الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال جمعة إنه أصدر تعليمات بضرورة مراعاة طبيعة عمل الإدارات بالوزارة أثناء تنظيم التوزيع الإداري للعاملين بالمكاتب لتيسير قيامهم بمهامهم على أكمل وجه ، موجهًا إلى سرعة الانتهاء من كل ما يلزم للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة لاسيما عمليات الأرشفة والتحول الرقمي الكامل .

وأكد جمعة أن النقل للعاصمة الإدارية الجديدة هو أحد عناوين ومعالم الجمهورية الجديدة ، وأن هذا النقل ليس مجرد نقل مكاني فقط ، بل هو نقلة نوعية في الحياة المصرية بصفة عامة ، والإدارة الرقمية العصرية الحديثة بصفة خاصة ، وبكل اطمئنان نستطيع القول إن العاصمة الإدارية الجديدة وجه مشرف للجمهورية الجديدة.