بعد إشادة موسيماني بمستواه.. بيرسي تاو يسحب البساط من نجوم الأهلي

في جلسة خاصة

قال محمد شبانة ببرنامجه "بوكس تو بوكس" المذاع عبر فضائية etc: " بيتسو موسيمانى المدير الفني للأهلى أشاد بمستوى بيرسى تاو لاعب الفريق أمام غزل المحلة بعد المستوى المتميز الذى قدمه اللاعب خلال المباراة ونجاحه في إحراز الهدف الثانى للفريق في المباراة وذلك خلال الجلسة التي جمعته مع اللاعبين قبل بداية التدريبات الصباحية أمس الثلاثاء حيث أكد للاعبين أن تاو بدأ ينسجم مع الفريق ويلعب دورًا إيجابيا في الفترات التي يشارك فيها مع الأهلي".

وتابع شبانة أن موسيمانى طلب من تاو الاستمرار على نفس المستوى خلال الفترة القادمة خاصة أنه أصبح أحد الأوراق الرابحة التي يعتمد عليها في المباريات بعد تنفيذ التعليمات الفنية .

وكان موسيمانى قد عقد جلسة تحفيزية مع تاو قبل مباراة غزل المحلة طلب منه خلال استعادة المستوى المعروف خاصة انه ظهر بمستوى متواضع منذ مباراة الاسماعيلى.

وواصل الأهلي تدريباته صباح اليوم دون الحصول على راحة استعدادا لمباراة غزل المحلة المقررلها بعد غد الخميس في الأسبوع السادس لمسابقة الدورى.