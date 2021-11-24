موسيماني يحذر كريم فؤاد «هذه فرصتك فلا تتركها»

قال محمد شبانة ببرنامجه "بوكس تو بوكس" المذاع عبر فضائية etc إن بيتسو موسيماني المدير الفني بالنادي الأهلي استقر على الدفع بـ كريم فؤاد أحد صفقات المارد الأحمر في الميركاتو الصيفي الماضي، في مركز الظهير الأيسر في مباراة سموحة المقبلة في الدوري.

وأضاف “شبانة” أن التونسي علي معلول يغيب عن المباراة المقبلة بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة غزل المحلة الماضية وقد أثبتت الأشعة حاجة معلول للعلاج لأربعة أو خمسة أيام بسبب شد خفيف في العضلة الضامة.

وأشار إلى أن من المنتظر أن تشهد مباراة سموحة؛ الظهور الأول لكريم فؤاد رفقة المارد الأحمر، لتعويض غياب معلول خاصة أن كريم فؤاد يجيد الجانب الهجومي بشكل كبير في خطة موسيماني الحالية، وهو ما ظهر جلياً خلال مباراة الأهلي الودية أمام منية سمنود الأخيرة حيث شغل فؤاد الظهير الأيسر في تلك المباراة وقدم مردوداً طيباً.

كما أن الظهير الأيمن لفريق إنبي السابق قد لعب في بعض المباريات رفقة فريقه البترولي في الموسم الماضي في أكثر من مركزالظهير الأيمن والأيسر ومركز الجناح الهجومي أيضاً.