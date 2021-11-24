شبانة يكشف سبب تسمية الكرة الرسمية لبطولة أمم أفريقيا بـ"توجو"

تحدّث الإعلامي محمد شبانة في برنامجه بوكس تو بوكس عن سبب تسمية الكرة الرسمية لأمم أفريقيا بـ"توجو"، والتي أ‘لن الكاف عنها في تغريدة على صفحته الرسمية على تويتر اليوم.

وقال شبانة إن الكرة تسمى "توجو"، وهي مستوحاة من الزي التقليدي في الكاميرون، وهو زي متعدد الألوان ومطرز بدقة.

وأكد شبانة أنه تم تصميم "توجو" في البداية من أجل الملوك بالكاميرون، موضحا أن الكرة تلبي أعلى المعايير في اللعبة.

وواصل أن الكرة تتميز بميزات تكنولوجية بسيطة مثل تكوين اللوحة الذكية، ومعتمدة من "فيفا" لاستخدامها على أعلى المستويات.