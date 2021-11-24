إنبي : نرفض بيع جون ايبوكا بأقل من 3 ملايين دولار

أكد عبدالناصر محمد مدير الكرة بنادي إنبي، أن فوز إنبي أمام فيوتشر اليوم بنتيجة 2-1 مهم وأصبح يحتل المركز العاشر برصيد الفريق 7 نقاط، وكان يتمنى أن يحصد إنبي نقاطا أكثر لكن هذا الموسم الفريق في مرحلة تجديد حيث إنه يخوض مبارياته بعدد كبير من الناشئين ويعتمد على 8 لاعبين منهم وفي المستقبل سيجني ثمارهم.

وتابع عبدالناصر في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس مع الإعلامي محمد شبانة، على فضائية etc: "محمود جاد حارس مرمى الفريق ليس لديه عروض في الوقت الحالي، وجميعها مناوشات من وكلاء اللاعبين ولا ترتقي لمستوى المناقشات بين الإدارات ولا يوجد عرض جدي على أرض الواقع".



وأوضح أنه لم تتم الموافقة على بيع جون ايبوكا لاعب الفريق إلا بشروط وعرض يُرضي طموح إنبي وهذا لم يحدث حتى الآن والنادي لم يفرط فيه لأي عرض أقل من 3 ملايين دولار على الأقل.