راجح وهبة: الترسانة يصرف من موارده.. وأضفنا 2000 عضوية للنادي

كشف راجح وهبة نائب رئيس مجلس إدارة نادي الترسانة، أن أجداده لهم أصول ممتدة في نادي الترسانة منذ نشأته، موضحا أنه جاء للمجلس الحالي من قائمة غير قائمة طارق السعيد، لكنه نجح في الاندماج سريعا معه.



وتابع راجح في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس، على فضائية ETC، مع الإعلامي محمد شبانة: "الترسانة شهد طفرة إنشائية كبيرة، ومن أهم إنجازاتنا أننا سددنا ديون النادي المتراكمة منذ 10 سنوات سابقة واصبح لدينا فائض، والترسانة أصبح يصرف على نفسه من مواردة الخاصة".



وواصل وهبة: "مجلس طارق السعيد حقق خدمات اجتماعية كبيرة للأعضاء، ونجحنا في جلب 2000 عضوية جديدة للنادي وأنشأنا خدمات للأطفال وأعدنا المحلات التجارية داخل وخارج النادي من خلال القضاء".



وتابع نائب رئيس النادي: "كان لدينا حمام سباحة كبير لم يحدث له إحلال وتجديد منذ 10 سنوات، ونشكر وزارة الشباب والرياضة على هذا الدعم".