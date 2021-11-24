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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نائب رئيس الترسانة: لدينا فائض 8 ملايين جنيه في ميزانية النادي

الترسانة
الترسانة

أكد راجح وهبة نائب رئيس مجلس إدارة نادي الترسانة، أن المجلس الحالي للشواكيش استلم خزينة النادي خاوية غير أنه كانت هناك ديوان للضرائب، موضحا أن النادي يملك فائضاً 8 ملايين جنيه بعد كل مصروفات النادي".


وتابع راجح في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس، على فضائية ETC، مع الإعلامي محمد شبانة: "حينما استلمنا النادي كنا نستأجر الكراسي والشماسي من أحد الفراشات، وكانت الخطوة الأولى إلغاء العضويات الشرفية لتخفيف الزحام داخل النادي وتوفير الخدمات للأعضاء الأصليين فقط".


وقدم نائب رئيس الترسانة وعدا للأعضاء بتوفير بعض الخدمات الجديدة مثل الشهر العقاري وغيرها من الخدمات، موضحا أن مجلس الإدارة يعطى كبار السن أولوية في الخدمات المزمع تقديمها في الفترة المقبلة".

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