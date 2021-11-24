الخطيب: توجيهات الرئيس أنهت تراخيص متوقفة منذ 30 عاما لإنجاز جراج وأسوار فرع مدينة نصر

وجه محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والمرشح على نفس المنصب بقائمة كاملة في انتخابات الأهلي المحدد لها الجمعة المقبل، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على توجيهاته بإنهاء التراخيص التي كانت متوقفة في فرع مدينة نصر؛ وهو ما أدى إلي سرعة إنجاز الجراج والأسوار.



وأوضح الخطيب، في تصريحات تليفزيونية: "الرئيس السيسي أثناء مروره لتفقد بعض المشروعات بمدينة نصر تساءل عن عدم استكمال أسوار الجراج الخاص بالنادي في مدينة نصر على خلفية ما تم إنجازه .. وحينما علم بوقف التراخيص لأسباب أمنية .. تدخل سيادته لرفع القيود في هذا الاتجاه ليتم استكمال المشروع وإنهاء التراخيص في 30 دقيقة فقط ، ليبدأ العمل في الجراج والأسوار التي أمام الجراج من اليوم التالي لتوجيهات الرئيس السيسي بإنهاء التراخيص ".



ووجه الخطيب الشكر للرئيس السيسي على اهتمامه بالبنية التحتية والمنشآت الرياضية، وكذلك تدخله لإنهاء أزمة تراخيص معطلة من أكثر من 30 عاما.



وقال الخطيب إن هناك تغييرا كبيرا شهده فرع مدينة نصر، وقمنا بتغيير واجهة حمام السباحة، وتطوير المنطقة الترفيهية، وكذلك إنشاء جراح خاص للأعضاء .