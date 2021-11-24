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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط طالب يصور الفتيات بالشارع وينشرها على مواقع التواصل

طالب يصور الفتيات
طالب يصور الفتيات

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (طالب بسوهاج) لقيامه بنشر مقاطع فيديو عبر مجموعة يقوم بإدارتها على أحد تطبيقات التواصل الاجتماعى تضمنت تصوير بعض الفتيات والسيدات بصورة مسيئة أثناء سيرهن بالطرق العامة بمحافظتى (أسيوط - سوهاج) دون علمهن.

 

وكذا نشره لمشاركات تتضمن الترويج عن بثه المزيد من تلك المقاطع عبر مجموعة أخرى خاصة بذات التطبيق مطالباً الراغبين فى مشاهدتها بتحويل مبالغ مالية عبر خدمات المحفظة الإلكترونية للإشتراك فى تلك المجموعة.

 

وبحوزته (هاتف محمول – جهاز "لاب توب") يحتويان على العديد من الصور ومقاطع الفيديو المشار إليها.. كما تبين إنشاؤه حساباً على موقع التواصل الإجتماعى "تويتر" وإستخدامه فى ذات الغرض ، بالإضافة إلى المحفظة الإلكترونية المستخدمة فى استقبال المبالغ ، وبداخلها مبالغ مالية من المتحصل عليه من عملائه.  

 

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بقصد تحقيق مكاسب مالية.

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