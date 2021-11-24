الخطيب: تلقينا عروضا من شركات عالمية لتمويل استاد الأهلي

أكد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والمرشح على نفس المنصب في انتخابات النادي ‏المقرر لها يوم الجمعة المقبل، أن مشروع استاد النادي الأهلي هو حلم كبير لأعضاء النادي وجماهيره، مشيرًا إلى أن النادي استطاع الحصول على الموافقات اللازمة لإنشاء الاستاد بالشيخ زايد على ارتفاع 30 مترا؛ بعدما كان الارتفاع المسموح به 6 أمتار فقط، والمناطق الخدمية حول الاستاد ستكون بارتفاع 12 مترا.

وقال الخطيب، إن أيمن إسماعيل رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي للمنشآت الرياضية، يقوم حاليا بدراسة كافة الأمور، ومرحلة الرسومات الهندسية تمت، مشيرًا إلى أنه لابد من توافر الرسومات بالشكل السليم، وتحديد مداخل ومخارج الملعب، وبعدها ستبدأ مرحلة البناء، مؤكدًا أنه يتمنى أن يبدأ بناء الاستاد في الربع الأخير من عام 2022.

وأضاف: “لدينا عروض من شركات عالمية، وهناك شركة عربية بالإضافة إلى مجموعة شركات مصرية، وكنا في اجتماعات معهم منذ فترة، من أجل تمويل استاد الأهلي، وأتمنى من الجميع المساهمة في هذا المشروع الضخم، والاستاد سيسع لما بين 40 إلى 60 ألف متفرج”.

وتابع: "حقوق تسمية استاد الأهلي هي من أهم الموارد المالية، من أجل جلب إيرادات جديدة، وهو ما نسعى إليه، وهناك عدة شركات تتنافس عليها، وبأرقام مالية جيدة، الاستاد سيكون استاد الأهلي، بجانب حقوق التسمية التي سيقع الاختيار عليها".