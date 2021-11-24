الخطيب: نتواصل مع الفيفا لتضارب موعد كأس العالم للأندية مع "الأمم الأفريقية"

أكد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والمرشح لنفس المنصب بقائمة كاملة في انتخابات الأهلي المحدد لها الجمعة المقبل، أن النادي بدأ يتحرك بالفعل في اتجاه حل أزمة تضارب موعد مباريات كأس الأمم الأفريقية القادمة مع كأس العالم للأندية.



وأوضح الخطيب عبر قناة أون تايم أنه تم اسناد هذا الملف الي المهندس خالد مرتجي للبدء في التواصل مع فيفا وكاف بحكم علاقته الدولية والخارجية المتميزة لحل الأمر من الآن.



وأشار رئيس الأهلي إلى أنه سيتم التنسيق من الآن حتى لا تتفاقم الأزمة وتصبح أمراً واقعاً وهو ما يستطيع خالد مرتجي توضيحه وحله من خلال علاقاته مع الاتحاد الدولي لكرة القدم.



وتضم قائمة الخطيب كلا من : العامري فاروق نائباً وخالد مرتجي أميناً للصندوق ‏والعضوية ‏فوق السن: دكتور محمد ‏شوقي وطارق قنديل ومحمد الدماطي ومهند مجدي ومحمد ‏الغزاوي وحسام ‏غالي ومحمد سراج الدين ‏وفي العضوية تحت السن: محمد الجارحي ومي عاطف.