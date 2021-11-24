شخصيتك من تاريخ ميلادك.. اكتشف ما يخبئه برجك

يعد برج القوس من الأبراج النارية التي يعرف عنها قوة شخصيتها وشجاعتهم فهم لا يخافون من تجربة كل ما هو جديد، ودائما ما تكون نظرته للأمور مختلفة.



وتختلف درجة تواجد تلك الصفات من شخص لآخر؛ نتيجة لتأثير علم الأرقام عليهم، لا سيما رقم تاريخ الميلاد، ولهذا تحلل خبيرة الأبراج عبير فؤاد.. أسرار شخصية مواليد يوم 24 نوفمبر فى عيد ميلادهم ، وتقدم نصيحة فلكية لهم.

علم الأرقام

تقول خبيرة الأبراج إنه وفقاً لعلم الأرقام إذا كنت مولوداً في يوم 24 نوفمبر، فإن ذلك يعني أنه من المحتمل أن يكون اليوم يومًا مختلطًا بالنسبة لك على صعيد العمل.

سواء كان العمل أو العمل ، يُنصح بتجنب أي تغييرات كبيرة في هذا الوقت. بالحديث عن المال ، سيكون اليوم مهمًا جدًا بالنسبة لك.

إذا كنت تحاول زيادة دخلك ، فأنت بحاجة إلى تسريع جهودك. قريبا ستؤتي ثمار عملك الشاق. سيكون الوضع في حياتك الشخصية مواتيا. ستحصل على بركات شيوخ منزلك. قد يكون لديك مناقشة مهمة مع والدك اليوم.

إذا قدموا لك أي اقتراح ، فأنت بحاجة إلى النظر فيه. سيكون هناك انسجام في العلاقة مع زوجتك. بقدر ما يتعلق الأمر بصحتك ، قد يكون لديك بعض المشاكل المتعلقة بالأعصاب.

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