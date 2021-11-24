الخطيب يعلق لأول مرة على أزمة تصريحات محمد عادل حكم القمة 123

علق محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على أزمة تصريحات حكم مباراة القمة 123، محمد عادل.

وقال الخطيب عبر قناة أون تايم سبورتس: "في آخر مباراة بين الأهلي والزمالك، الحكم قدم مباراة جيدة، لا أريد أن أقول جيدة جدا".

وواصل "لكن بعد المباراة رأينا تصريحات درسناها جيدا، وأرسلنا خطابا لاتحاد الكرة ولرابطة الأندية لعلاج الموقف الذي حدث بعد أن انتظرنا إصلاحا لما حدث".

وتابع "طلبنا بالفعل حكاما أجانب بناء على مكالمة رئيس الرابطة أحمد دياب بإمكانية فعل ذلك. لدينا ثقة في حكامنا لكن يجب أن يتم توفير موارد لهم. في مباريات القمة بالذات، قد نرى حكما أجنبيا".

وسبق أن قال محمد عادل في تصريحات إذاعية: إنه شعر بالتوتر الشديد على لاعبي الزمالك عقب هدف الأهلي الثاني وحرص على احتوائهم رغم سهولة إشهار البطاقات الصفراء والحمراء في وجوههم نتيجة المخالفات التي ارتكبوها.