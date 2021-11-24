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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الخطيب: العمل هو أفضل رد على الحملات التي يتعرض لها الأهلي

الخطيب
الخطيب

رفض محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والمرشح لنفس المنصب بقائمة كاملة في انتخابات الأهلي المحدد لها الجمعة المقبل ، الرد على أي هجوم أو تجاوزات تعرض لها فريق الكرة خلال الفترة الماضية رغم ما حققه من البطولات.


وأضاف عبر قناة أون تايم أنه غير متابع بشكل جيد لهذا الهجوم ولكنه فوجئ بموقفين ، أولهما أثناء متابعة  أحد البرامج الرياضية في اليوم التالي لتتويج الأهلي ببطولة أفريقيا وفوجئ بالهجوم الذي تعرض له الفريق بأحد البرامج دون ذكر أي تهنئة للأهلي ، ونفس الموقف تكرر بعد الفوز على الزمالك مؤخرا وخروج نفس البرنامج للحديث في اليوم التالي عن أزمة بين كهربا و موسيماني ".


وأشار الخطيب الي أن العمل هو أفضل رد على مثل هذه الأمور، وهو الفكر الذي يحاول توصيله لكل اللاعبين والمسئولين بالنادي ومجلس إدارته بأن العمل هو خير رد على مثل هذه الحملات التي يتعرض لها النادي في أي وقت . 


وتطرق الخطيب للحديث عن برنامج عائلة الأهلي والذي أعلنه أثناء الترشح لمجلس الإدارة بقائمة كاملة في 2017 وتحقق منه ما يزيد على 95 % من بنوده. 


وأضاف : “الصعوبات في تنفيذ البرنامج تمثلت أننا أعددنا فقرات وبنود البرنامج وفقا لوجود 300 مليون جنيه سيولة في خزينة  النادي قبل دخول الانتخابات وهذا ما سمح لنا بإعداد برنامج انتخابي مليئ بطموحات للنادي وأعضائه وجماهيره ، قبل أن يعلن المراقب المالي وجود 49 مليون جنيه فقط” .


واستكمل: "تنفيذ برنامج عائلة الأهلي كان بمثابة تحد كبير للمجلس وهو ما تم إنجازه بفضل  عمل المجلس بروح الجماعة وبفضل عقد الرعاية الناجح الذي أبرمه مجلس الإدارة ".


وعن تجديد أسوار النادي والمنشآت أكد الخطيب ان كل أعمال التطوير كانت بروح وهوية النادي الأهلي مشيرا الي أن التطوير شمل كثيرا من منشآت النادي داخليا وخارجيا. 


وأشار الي تطوير غرف الملابس لفريق الكرة وجراج خاص باللاعبين وتطوير المدرج الجديد لاستيعاب وتوفير غرف للاعبي السلة واليد والطائرة فضلا عن تطوير صالات الجمباز والكاراتيه بالكامل. 


وأكد الخطيب أن هناك طموحات كبيرة مازالت أمامه للتطوير بمزيد من الجهد والعمل خلال السنوات المقبلة ، مشيرا الي أنه حريص دائما للحفاظ على هوية النادي في كل التصميمات دون إبراز صور للاعبين وتعظيم اسم الأهلي فقط وهذا هو دوره الوحيد في الانشاءات وعملية التطوير التي يتم إسنادها إلي متخصصين. 

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