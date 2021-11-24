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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مدير "الأسرة والطفولة بالتضامن الاجتماعي" يُعدد عوائد قانون المسنين..فيديو

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

قال محمود شعبان مدير الأسرة والطفولة بوزارة التضامن، إن المسنين فئة مهمة جدا في حياتنا وموافقة مجلس الشيوخ علي مشروع قانون حقوق المسنين من حيث المبدأ هو بمثابة رد الجميل لهم ، لافتا إلي أن مشروع القانون يهدف إلي ضمان حقوق المسنين.
 

وأضاف محمود شعبان خلال مداخلة هاتفية في برنامج " السلطة التشريعية " المذاع علي قناه "اكسترا نيوز " ، إن هذا القانون يهدف إلي توفير حياه كريمة للمسنين وتوفير بيئة امنه لهم ، مشيرا إلي وجود مجموعة من الدور لرعاية المسنين وصل عددهم إلي 163 دار وتحتوي علي 3000 مسن وبها إقامة مجانة وإقامة بأجر يبدأ سعرها من 700 جنية في الشهر  .
واوضح محمود شعبان ، إن رفيق المسن يساعد المسن علي التعايش في بيئته الطبيعية وله هدفين الأول توفير الترابط الأسري والهدف الثاني هو توفير فرص عمل للشباب المؤهلين علي رعاية المسن .

وتابع محمود شعبان ، إن شرط رفيق المسن يجب أن يكون سنه اكبر من 20 سنة ولا يزيد عن 45سنه وان يكون مؤهل علي كيفية تقديم الخدمة للمسن وأجورهم تختلف من مسن لأخر وحسن الوقت الذى يقضيه مع المسن والخدمات التي يقدمها له .

التضامن الاجتماعي وزارة التضامن توفير فرص عمل حياة كريمة التضامن مجلس الشيوخ السلطة التشريعية

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