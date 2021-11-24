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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة ليفربول وبورتو اليوم في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

صدى البلد

يستضيف فريق ليفربول الإنجليزي خصمه بورتو البرتغالي مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وتنطلق المباراة اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت السعودية، وتذاع على Bein sports 3 hd premium.

ويواجه أتلتيكو مدريد في نفس المجموعة، ميلان الذي يحتل ذيل الترتيب بنقطة واحدة.

كما ستشهد الجولة الأخيرة، استضافة بورتو لأتلتيكو مدريد، في مباراة قد تحدد هوية المركز الثاني في المجموعة.

ومن ناحية أخرى، يواجه مجلس إدارة نادي ليفربول الإنجليزي، أزمة، بشأن تجديد عقود بعض لاعبيه، أبرزهم النجم المصري محمد صلاح.

ووفقا لعدد من التقارير الصحفية فإن محمد صلاح يريد الحصول على 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، للموافقة على تجديد عقده مع الريدز، والذي ينتهي في صيف 2023.

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