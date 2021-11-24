تشكيل ليفربول المتوقع أمام بورتو في دوري أبطال أوروبا.. محمد صلاح أساسيا

يستضيف فريق ليفربول الإنجليزي، خصمه، بورتو البرتغالي، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.
تشكيل ليفربول المتوقع أمام بورتو
حراسة المرمى: أليسون بيكر.
خط الدفاع: نيكو ويليامز، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، تسيميكاس.
خط الوسط: تشامبرلين، فابينيو، جوردان هندرسون.
خط الهجوم: محمد صلاح، تاكومي مينامينو، ساديو ماني.
وتنطلق المباراة اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت السعودية، وتذاع على Bein sports 3 hd premium.
ويواجه أتلتيكو مدريد في نفس المجموعة، ميلان الذي يحتل ذيل الترتيب بنقطة واحدة.
وستشهد الجولة الأخيرة استضافة بورتو لأتلتيكو مدريد، في مباراة قد تحدد هوية المركز الثاني في المجموعة.