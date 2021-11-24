طلب مناقشة عامة بالبرلمان لبحث سبل ضبط سوق الأدوية.. ونواب: ضروري تطبيق نظام تكويدها لسهولة التتبع ومنح المواطن ضمانا بحمايته.. ولابد من حظر البيع على السوشيال ميديا

برلماني يطالب بتفعيل اللائحة التنفيذية لقانون هيئة الدواء

نائب بالشيوخ يطالب بتشديد الرقابة على الأدوية المتداولة بالعيادات الخاصة

برلمانية تطالب بتطبيق نظام تكويد الأدوية بالأسواق

يعقد مجلس النواب جلساته الأسبوع القادم و يناقش طلب مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة ، مقدم من النائب الدكتور أيمن أبو العلا وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن ضبط سوق الدواء لضمان توفير الدواء للمواطنين.

وفي هذا الإطار تواصل " صدى البلد" مع عدد من نواب البرلمان والشيوخ لبحث سبل ضبط منظومة الدواء بالسوق المصري وكيفية مواجهة الظواهر السلبية القائمة مثل بيع بيع الدواء علي الانترنت أو اللجوء إلي الغش.

في البداية، قال النائب محي حافظ عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن أهم المشكلات المؤرقة بسوق الدواء هي الأدوية المُهربة التي تنتشر في عدد كبير من الصيدليات بغزارة بزعم أنها مستوردة وتم تسجيلها بالداخل، معقبا " تشكل خطرا وتحتاج إلي تشديد رقابة".

و أكد " حافظ " في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن الفترة الراهنة تتطلب منا وضع خطة فعالة تهدف لضبط سوق الأدوية في مصر وذلك من أجل توفير مختلف أنواع العلاجات بشكل ميسر للمواطنين وذلك في ظل اهتمام القيادة السياسية بهذا الأمر.

و عن ما يثار حول طلبات تطبيق عدم صرف العلاج دون الروشتة، أوضح عضو مجلس الشيوخ، أن نجاح هذه الفكرة صعبة للغاية يتوقف حدوثها علي أمرين هما، تقديم خدمة طبية عالية من حيث الكشوفات وصرف العلاج وذلك من خلال تغطية جميع محافظات الجمهورية بمظلة التأمين الصحي الشامل، إضافة إلي تغيير ثقافة المواطنين تجاه هذا السلوك بإبراز مخاطر استخدام العلاج الخاطئ.

ونوه عضو مجلس الشيوخ، عن أهمية تشديد الرقابة علي الأدوية التي يتم تداولها داخل العيادات الخاصة وذلك نظرا لكونها في الغالب مغشوشة وغير مرخصة وأهمها منتجات النحافة والسمنة.

ومن جانبه قال النائب أحمد العرجاوي عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن الحكومة تسعى جاهدة بمختلف الوسائل لتقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين بمختلف أرجاء الدولة وذلك في إطار تطوير منظومة الصحة، لافتا إلي أن أهم المتطلبات الواجب التركيز عليها هي ضبط سوق الدواء والذي يحتاج لعدة أمور.

طالب " العرجاوي" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، بتفعيل اللائحة التنفيذية لقانون هيئة الدواء والذي يعتبر بمثابة خطة شاملة تضمن كل ما يخص التداول والتوزيع والرقابة والتفتيش مما يدعم تحقيق الحكومة في منظومة الدواء، مشيرا إلي أن تطبيقها سيعمل علي ضم مفتشي الصيادلة لخطة الضبط من خلال تفعيل دورهم القانوني.

وناشد البرلماني، بضرورة ضبط أسعار الأدوية في السوق مما يهدف إلي وصولها للمواطنين بأسعارها الأصلية ومن ثم يدعم هذا الأمر الجانب المادي للمواطن.

وأشار عضو لجنة الصحة، إلي أهمية تداول الدواء بالاسم العلمي وليس بالاسم التجاري مما يسهم في القضاء علي ظاهرة الأدوية المغشوشة الأمر الذي من شأنه يدعم الحفاظ علي صحة وأرواح المواطنين.

فيما طالبت النائبة ايناس عبدالحليم عضو لجنة الصحة بالبرلمان، بحظر بيع وتداول الأدوية علي شبكة الإنترنت من خلال مواقع التواصل الاجتماعي باعتبار هذا الأمر داعم كبير لانتشار ظاهرة الأدوية المغشوشة وغير المرخصة وذلك من أجل الحفاظ علي الصحة العامة للمواطنين.

و ناشدت " عبدالحليم" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، بأهمية تطبيق نظام "التكويد " للأدوية وذلك بإلزام الشركات المصنعة بتبني هذه الاستراتيجية والتي تهدف لسهولة تتبع الدواء في السوق مما يعطي أيضا المواطن ضمانا وثقة في الدواء المطروح، علاوة علي المساهمة في إيجاد سعر واحد للمنتج العلاجي أي القضاء علي تفاوت الأسعار فيما يخص منتج ما بعينه.

وفيما يخص ضبط أسعار الكشف بالعيادات الخاصة، قالت عضو لجنة الصحة، إن الدولة وفرت كافة الخدمات الطبية بجودة عالية للمواطنين من خلال منظومة التأمين الصحي الشامل أو من جانب العلاج نفقة الدولة، فالعلاج الخاص لم تجبر الدولة أحدا عليه ويرجع سبب ارتفاع قيمة أسعار هذه العيادات نتيجة عدم وجود ضغط علي طبيب العيادة من حيث عدد المرضي وبالتالي يلجأون لرفع قيمة الكشف، معقبة " دولة وفرتلك العلاج مجاني وجودته عالية، انما انك تروح للخاص ده حرية اختيار".

ولفتت البرلمانية، إلي أن الفترة الراهنة تشهد جهود من هيئة التأمين الصحي الشامل بإجراء تعاقدات عدد من المستشفيات والعيادات الخاصة ذات الأداء والكفاءة العليا حيث يتم التأكد من مدي صلاحيتها للمشاركة مع المنظومة قبل البدء وإذا ثبت عدم صلاحيتها لن تتمكن من الالتحاق.

وتابعت النائبة حديثها، قائلة : هناك سعي دائم لتطوير أضلاع المنظومة الصحية من أجل الارتقاء بمستوي الصحة لدي المواطنين وبالفعل شهد القطاع الآونة الأخيرة طفرة فريدة من نوعها.