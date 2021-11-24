مروان محسن يغيب عن الملاعب 6 أشهر

‎تعرض مروان محسن مهاجم فيوتشر الصاعد حديثا إلى الدوري المصري الممتاز، لإصابة قوية غادر على إثرها مباراة فريقه ضد إنبي، مساء أمس الثلاثاء، في ختام منافسات الجولة الخامسة.

‎وقال عبد الظاهر السقا المدير الرياضي لفيوتشر ان مروان سيغيب لمدة 6 أشهر عن الملاعب، بعد ثبوت إصابته بكسر في كاحل القدم.

‎وأضاف "مروان خضع للأشعة التي أثبتت إصابته بكسر في شظية القدم، وسيخضع للجراحة ولن يعود للمباريات قبل 6 أشهر".

وعن إصابة جنش قال ‎ أن إصابة محمود جنش هى كسر صغير في عظمة الكعب عند موضع المفصل مع وجه القدم مع تمزق عضلات وجه القدم وسيخضع لعلاج تحفظي.

وسقط مروان متأثرا بإصابة قوية في كاحل القدم، وشارك مصطفى البدري مهاجم فيوتشر، بدلا منه.

‎وانضم مروان محسن إلى فيوتشر مطلع الموسم الحالي، قادمًا من الأهلي، بعد أن قضى 5 أعوام كاملة مع الأحمر.

‎وسجل مروان محسن، هدفين في 4 مباريات مع فريقه فيوتشر.

