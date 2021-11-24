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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

"الوطن": علاقة الإمارات والأردن الوطيدة تصب في مصلحة المنطقة بأكملها

صدى البلد

أكدت صحيفة "الوطن" الإماراتية، أن العلاقة التاريخية بين الإمارات والأردن تأتي أهميتها لصالح المنطقة بأكملها وليس لمصلحة البلدين فقط، حيث إن التوافق التام والتكامل في المواقف كان كفيلا بالحفاظ دائما ضمن منظومة عمل وتعاون على الاستقرار في منطقة شديدة التأثر بالأحداث وما تشهده من اضطرابات، وتجلى الحرص المشترك دائماً على أهمية وقف التدخلات الخارجية في شؤون الدول وتحصين الأمة وبحث قضاياها ضمن البيت العربي، والتركيز على الحكمة والحوار العقلاني للتعامل مع الأزمات.


وكتبت الصحيفة -في افتتاحيتها اليوم /الأربعاء/ تحت عنوان "الإمارات والأردن.. استراتيجية الأخوة المتعاظمة"- إن حرص قيادتي البلدين على تنمية الروابط المتجذرة يؤكد استراتيجية تنميتها على الصعد كافة انطلاقا من قناعة تامة بأن مصلحة الشعبين تتطلب إيلاء العلاقات أهمية مضاعفة ومواصلة البناء على ثوابتها التي تضع في الاعتبار دائما الروابط المتميزة وما يتم تحقيقه من إنجازات على الصعد كافة السياسية والاقتصادية والعلمية وغيرها، ومن هنا تبرز القمم الدورية وأحدثها استقبال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين.


واختتمت "الوطن" بالقول إن الإمارات عبرت دائماً عن دعم استقرار المملكة وأمنها وتنميتها، ووقفت دائماً مع جهود الأشقاء على مختلف الصعد وعملت على إكساب العلاقات صفة الاستدامة انطلاقاً من إيمان عميق أن تقدم أي دولة ستكون نتائجه لصالح الجميع، وبالمثل فإن حرص الأشقاء في المملكة الأردنية على أن تكون العلاقات في حالة تطوير دائم، يبين العزيمة المشتركة على السير يداً بيد دائماً لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

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