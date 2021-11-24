دوري أبطال أوروبا.. ليفربول يسعي لتأكيد سيادته أمام طموح بورتو

يستضيف فريق ليفربول الإنجليزي خصمه بورتو البرتغالي مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وتنطلق المباراة اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت السعودية، وتذاع على Bein sports 3 hd premium.

يواجه بورتو البرتغالي، مشكلة دفاعية قبل مواجهة ليفربول في دوري أبطال أوروبا، بسبب الشكوك حول مشاركة المدافع بيبي وغياب إيفان ماركانو للإصابة.

وقال المدرب سيرجيو كونسيساو في مؤتمر صحفي، إنه لن تتم معرفة حالة بيبي حتى آخر ساعة قبل المباراة، بسبب معاناته من آلام عضلية.



ومن جانبه توقع يورجن كلوب أن يلعب بورتو بحافز كبير في مباراة اليوم، نافيا في الوقت ذاته استهانة فريقه بالمنافس البرتغالي رغم ضمان التأهل إلى دور الـ16.



وأضاف المدرب الألماني قائلا: "كان هناك سوء حظ حقا بالنسبة لهم في المباراة الأخيرة. لعبوا بدون ثنائي قلب الدفاع وتعرضوا لإصابة في وقت مبكر وسجلنا في الأوقات الخاطئة بالنسبة لهم وفي الأوقات المناسبة لنا".



وأضاف: "نحن نعلم أن خصمنا سيكون متحمسا على أعلى مستوى لسببين رئيسيين، الأول لأننا فزنا هناك بطريقة لم تعجبهم، ومن ناحية أخرى إذا فازوا سيكون لديهم فرصة في المباراة الأخيرة ضد أتلتيكو مدريد".

يُذكر أن ليفربول حسم تأهله بالفعل إلى دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد تصدره المجموعة الثانية برصيد 12 نقطة حيث فاز في مبارياته الأربع الأولى على أتلتيكو مدريد ذهابًا وإيابًا وميلان وبورتو.

ويحتل بورتو، المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 5 نقاط، يليه أتلتيكو مدريد ثالثًا برصيد 4 نقاط.

ويواجه أتلتيكو مدريد في نفس المجموعة، ميلان الذي يحتل ذيل الترتيب بنقطة واحدة.

وستشهد الجولة الأخيرة استضافة بورتو لأتلتيكو مدريد، في مباراة قد تحدد هوية المركز الثاني في المجموعة.