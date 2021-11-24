21 مليار جنيه.. داليا أيمن: إطلاق مشروع ضخم لتطوير هذه الصناعة

قالت داليا أيمن ، مقدمة برنامج صباح البلد ، إن شعار " صنع فى مصر " يشعرنا بالفخر عند كتابته على المنتجات المصرية التى تباع فى الأسواق الأجنبية والتى تحرص شعوبهم على شرائها لجودتها الطيبة .

وأوضحت داليا أيمن ، خلال حلقتها اليوم ببرنامج صباح البلد، المذاع على فضائية صدى البلد الذى يرأس تحريره الصحفي أحمد حمدي، أن الغزل والنسيج من أهم الصناعات المصرية لافتة إلى أن الدولة المصرية وضعت خطة وإطلاق مشروع ضخم لتطوير هذه الصناعة .

وتابعت داليا أيمن ، ان مشروع تطوير مصانع الغزل والنسيج سيكون بتكلفة 21 مليار جنيه بخلاف قيمة المعدات والآلات التي سيتم استيرادها من الخارج بتكلفة 540 مليون يورو، مؤكدة أن المنتجات المصرية تمتاز بقيمة كبرى ودول العالم تنظر إليها بتقدير واحترام .