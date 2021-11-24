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برلمان

برلماني: حياة كريمة قفزة للمستقبل.. وإنشاء 330 مجمعًا صناعيًا يخلق فرص عمل مستديمة

النائب علاء قريطم
النائب علاء قريطم عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب

قال النائب علاء قريطم عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن المبادرات الرئاسية مدهشة لمصر والعالم كله، كما انها غير مسبوقة وفق مختلف المعايير، مؤكدا أنها  لا تقتصر على تطوير وتحسين الخدمات والبنية التحتية في الريف وتجديد مؤسساته المختلفة، ولكنها تتخطى ذلك لفتح فرص عمل دائمة لسكان الريف، عبر عشرات من المجمعات الصناعية التي تم إقامتها وتسلم كاملة المرافق لأصحابها في مراكز وقرى حياة كريمة.

 

واشار  قريطم ، خلال تصريحات له اليوم، إلي إنشاء 330 مجمعا صناعيًا حرفيا فى 52 مركزا فى مبادرة حياة كريمة بالمرحلة الأولى، كما سيتم تسليمها كاملة المرافق، تشمل وتأوي الحرفة والتصنيع وتربط بشبكة تسويق الكترونية.

 

وأفاد عضو مجلس النواب، بأن ربط الصناعة في الريف بمراكز الانتاج عبر المجمعات الصناعية، في قرى حياة كريمة يقلل من تكلفة النقل ويحقق هدفا بيئيا وتنمويًا مستداما، موضحا ان المواد الخام متوافرة بجوار مجمعات التصنيع، وهذا كان مطلبًا رئيسيًا لملايين المصريين عبر سنوات.

 

واختتم بأن مبادرة حياة كريمة قفزة كبرى نحو المستقبل، تغير حياة عشرات الملايين من المصريين، وتتيح حياة عصرية مميزة وتعمل على تجديد مختلف المرافق والبنية التحتية وتؤهل للحاضر والغد بتوجيهات الرئيس السيسي.

المبادرات الرئاسي مبادرة حياة كريمة الصناعة الريف المجمعات الصناعية

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