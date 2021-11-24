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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

اتصالات الشيوخ: التكامل الرقمي بين مصر وإفريقيا سيتحقق من خلال الكوميسا

النائب حسانين توفيق،عضو
النائب حسانين توفيق،عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ

قال النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ، إن رئاسة مصر للكوميسا هو بمثابة دعم جديد لزيادة صادرات مصر إلى إفريقيا، ومساهمة في تيسير بيئة الأعمال، خاصة الهادفة للتحول الرقمي والشمول المالي لخدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة.

جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانين، مؤكدا أن إدراك مصر للتحول الرقمي مبكرا والتوسع به بشكل كبير مع مرور الوقت سيساعدهم في ظل رئاسة الكوميسا على تحقيق التكامل الاقتصادي بشكل رقمي مع مختلف الدول الأفريقية وهو ما يعود على بيئة الصادرات المصرية بشكل أفضل.

 

وتصور عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ، بأنه سيكون تعاون بشكل مختلف ما بين مصر والدول الأفريقية  في مجال البنية التحتية للاتصالات ونقل تجربة مصر في مجال توصيل كابلات الألياف الضوئية "الفايبر" في المشروعات التكنولوجية، خاصة أن هذا الملف يمثل إشكالية كبيرة بمختلف الدول الأفريقية.

 

في السياق ذاته، أكد أيضا على أن التدريب على بيئة التحول الرقمي على مستويات متعددة وبنماذج مختلفة سيكون إطار للتعاون والتكامل حيث الاهتمام  بدعم مهارات الشباب لتأهيلهم لسوق العمل الحر، والاهتمام بإتاحة برامج لرعاية الابتكار التكنولوجي، وتنمية الشركات الناشئة.

الكوميسا التكامل الاقتصادي الصادرات المصرية الألياف الضوئية الابتكار التكنولوجي

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