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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

«سانا»: تركيا تنهب قوت الشعب السوري بأيدي التنظيمات الإرهابية

جانب من السرقات
جانب من السرقات

أفادت وكالة الأنباء السورية “سانا” بأن مرتزقة الاحتلال التركي من التنظيمات الإرهابية أقدموا على تفكيك وسرقة معدات وتجهيزات صوامع الحبوب في قرية المناجير بريف الحسكة الشمالي الغربي، بالتوازي مع إقدام تنظيمات إرهابية أخرى تابعة للاحتلال التركي على قطع العشرات من أشجار الزيتون بريف حلب الشمالي.

ونقلت سانا" عن  مصادر محلية أن مرتزقة الاحتلال التركي مما يسمى “فيلق الشام” الإرهابي قاموا بتفكيك صوامع الحبوب في قرية المناجير بمنطقة رأس العين وسرقة معداتها وتجهيزاتها واستخراج النحاس من المولدات تمهيداً لنقلها إلى الأراضي التركية وبيعها إلى سماسرة وتجار أتراك.

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وأشارت المصادر إلى أن عمليات النهب والسرقة التي أقدمت عليها التنظيمات الإرهابية تتم بغطاء من سلطات النظام التركي، ولا سيما جهاز الاستخبارات الذي يقدم التسهيلات اللازمة والحماية لتجار وسماسرة أتراك لتمكينهم من نقل ما تنهبه تلك التنظيمات من مناطق انتشارها في سوريا إلى الأراضي التركية.

في سياق متصل، لفتت المصادر إلى أن إرهابيي ما يسمى “السلطان مراد” و”أحرار الشام” و”جيش الإسلام” أقدموا خلال الساعات الماضية على قطع العشرات من أشجار الزيتون في قريتي قرتقلاق وقسطل مقداد للاتجار بأخشابها وبيع منازل تعود ملكيتها لمواطنين من حيي المحمودية والأشرفية بمدينة عفرين وناحية راجو بريف حلب الشمالي.

وسبق أن أقدمت المجموعات الإرهابية المرتبطة بالنظام التركي على تفكيك ونهب مئات المعامل ومحطات الكهرباء في حلب وإدلب بواسطة خبراء أتراك وتهريبها إلى داخل الأراضي التركية، إضافة إلى سرقة المرافق العامة وممتلكات المواطنين بعد إجبار أصحابها على تركها بالقوة.

سوريا التنظيمات الإرهابية النظام التركي الاحتلال الاحتلال التركي أشجار الزيتون

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