ضبط 33 مخالفة في حملات تموينية بالمنيا

تواصل مديرية التموين بالمنيا جهودها لضبط الأسواق من خلال الحملات التموينية المكثفة على الأسواق والمخابز البلدية، وذلك حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، وكذلك ضبط الأسواق ومنع الغش التجارى، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بمتابعة الحملات التموينية على المدن والقرى.

وشنت الإدارة التموينية بمركز مطاى حملة تموينية مكبرة على المخابز البلدية بالتعاون مع الصحة وبالاشتراك مع مباحث التموين وبالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز مطاى.

وقال خالد عبد الرؤوف، رئيس مركز مطاى، إنه تم تنفيذ حملة تموينية مكبرة أسفرت عن تحرير 33 محضرا متنوعا للمخابز المخالفة عبارة عن 6 محاضر نقص وزن و4 محاضر عدم إعلان عن الأسعار و3 محاضر نظافة و3 محاضر عدم صرف بون ومحضر واحد مواصفات و13 شهادة صحية.

فيما أكد الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، مواصلة الحملات التفتيشية على المحلات التجارية والمطاعم ومحطات المواد البترولية للوقوف على مدى التزامهم بالقوانين والقرارات التموينية والحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

من ناحيته، شدد اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، على المتابعة المستمرة للأسواق ومنع استغلال التجار للمواطنين وضبط الأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

