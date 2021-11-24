تعليم دمياط" يوجه دعوة للمشاركة بالرأى في تطوير العمل

محافظة دمياط

أعلن اليوم الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، عن إنشاء بنك الأفكار الإلكتروني بتعليم دمياط، تحت إشراف مركز التطوير التكنولوجي.

وأكد "خلف" أن البنك يهدف لتجميع اكبر قدر من مقترحات تطوير العمل والأداء بالتربية والتعليم بمحافظة دمياط ودراستها والاستفادة منها في تطوير الأداء وإطلاق مبادرات تخدم العملية التعليمية، وتجميع مقترحات المشكلات ودراستها للاستفادة منها في حل المشكلات.

مضيفا أن مركز التطوير التكنولوجي بدمياط الجديدة، أتاح رابطا إلكترونيا لتوفير الوقت والجهد علي كل من لديه فكره أو مقترح وسوف يتم تجميعها وعرضها على وكيل الوزارة للفحص واتخاذ الرأى.

وأشار د. "خالد خلف" أنه يمكن للتكنولوجيا أن تساعد في جعل عالمنا أكثر إنصافا و عدلا. ويمكن للافكار الجديدة أن تدعم كل هدف من أهداف التنمية، فقط نختار الكيفية التي نستفيد بها من التكنولوجيا الجديدة ونديرها بالطرق الصحيحة.

جاء ذلك في إطار رؤية الدكتورة "منال عوض" محافظ دمياط، بتطوير العمل والاهتمام باكتشاف الافكار والمقترحات الجديدة التي تساعد على تطوير العمل وبلوغ الأهداف بتعليم درجات الكفاءة والاحترافية وصقل العناصر المميزة وتوفير الامكانيات اللازمة لإبرازها.

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