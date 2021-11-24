كيف تحمي نفسك من النصب خلال التسوق عبر الإنترنت

استعرض جهاز حماية المستهلك، 10 نصائح لعمليات تسوق آمنة عبر الإنترنت وتجنب الوقوع في شباك عمليات النصب والاحتيال عبر الشبكة العنكبوتية.

ويستعرض "صدى البلد"، 10 نصائح لشراء آمن عبر الإنترنت:

1- تجول بين المواقع الإلكترونية المختلفة قبل أن تقوم بعملية الشراء، حيث يمكنك مقارنة الأسعار والمواصفات.

2- تسوق عبر موقع آمن يحافظ على البيانات وأرقام بطاقتك الائتمانية.

3- قبل إرسال بياناتك للموقع الذي ستشتري منه تأكد من صحة البيانات والأرقام الخاصة ببطاقتك الائتمانية.

4- احرص على الشراء من المواقع التي تحظى بسُمعة طيبة واقرأ جيدًا شروط البيع والشراء.

5- احتفظ بنسخة من أمر الشراء في كل مرة تشتري فيها عبر الإنترنت.

6- لا تعطِ أبدا تفاصيل وبيانات بطاقتك الائتمانية عبر البريد الإلكتروني أو غرفة المحادثة.

7- قم بمراجعة الكشف الخاص ببطاقة الائتمان لعمليات الشراء التي قمت بها عبر الإنترنت وأسماء الشركات التي قمت بالشراء منها.

8- استعمل بطاقة ائتمانية واحدة فقط للشراء عبر الإنترنت واستعملها لهذا الغرض فقط.

9- انعدام شروط المعاينة قبل الشراء قد يؤدي إلى وقوع المستهلك كفريسة للسلع المغشوشة.

10- اقرأ البيانات الإيضاحية للسلع المعروض للبيع وتأكد من مسئولية وكلفة النقل.

للتقدم بشكوى لجهاز حماية المستهلك، اتصل على 19588 أو عبر الموقع الإلكتروني www.cpa.gov.eg