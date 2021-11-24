عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

للمرة الثانية .. 3 أندية عربية تشارك فى كأس العالم للأندية

صدى البلد

توج فريق الهلال السعودي بلقب دورى ابطال آسيا بعد الفوز على الفريق الكورى بهدفين نظيفين ويتاهل إلى نهائيات كأس العالم للأندية.

ونجح فريق الهلال السعودي فى حصد اللقب ليكون بطلا لدوري أبطال آسيا للمرة الرابعة في تاريخه.

البرتغالي ليوناردو جارديم قاد فريق الهلال السعودي إلى منصة التتويج بلقب دورى ابطال آسيا.

وتعاقدت إدارة نادى الهلال السعودي مع البرتغالي ليوناردو جارديم فى منتصف العام الجاري لقيادة الزعيم محليا وقاريا.

وتشارك للمرة الثانية 3 أندية عربية في كأس العالم للأندية وهي ، الأهلي المصري والهلال السعودي والجزيرة الإماراتي


وتواجدت ٣ أندية عربية فى نسخة مونديال الأندية عام 2019 للمرة الأولى وهي الهلال السعودي بطل دوري أبطال آسيا 2019، والترجي التونسي الحائز حينها على بطولة دوري أبطال إفريقيا، والسد القطري بطل دوري بلاده.

صدى البلد رصد مسيرة البرتغالي ليوناردو جارديم حتى تتويجه مع زعيم الكرة السعودية نادى الهلال بلقب نهائى دورى ابطال آسيا.

مدرب الفريق البرتغالي توج مع الهلال السعودي بلقب نهائى دورى ابطال آسيا بعدما سبق له خسارة 4 نهائيات إبان قيادته فريق موناكو الفرنسي فنيا.

وخسر البرتغالي ليوناردو جارديم عندما كان مديرا فنيا لفريق موناكو الفرنسي ٤ القاب جاءت على النحو التالي:

كأس الرابطة الفرنسية عام 2016  

كأس السوبر الفرنسي  عام 2017  

كأس الرابطة الفرنسية عام 2018

كأس السوبر الفرنسي عام  2018

كان فريق الهلال السعودي فاز على نظيره بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، بهدفين دون مقابل، في المباراة التي أقيمت على ملعب الملك فهد الدولي، في نهائي دوري أبطال آسيا.

وسجل ناصر الدوسري هدف الهلال الأول والوحيد في الشوط بعد مرور 23 ثانية فقط على انطلاق المباراة، بعدما تسلم كرة في منتصف الملعب ثم ارتد تجاه المرمى وسددها صاروخية في شباك الضيوف.

وعزز موسى ماريجا تقدم الهلال بالهدف الثاني في الدقيقة 63، بعدما تلقى تمريرة من جوميز ليتوغل من الجبهة اليمنى ويسددها أرضية في شباك الحارس الكوري الجنوبي.

كأس العالم للاندية الهلال السعودي كأس العالم السد القطري الترجي التونسي دوري أبطال آسيا الجزيرة الإماراتي

موضوعات متعلقة

ضبط شخص بحوزته أسلحة بيضاء يهدد بها المارة في الإسماعيلية

ترشيحاتنا

نظام آبي أحمد يلفظ أنفاسه الأخيرة |ضربة موجعة تعجل بالنهاية

برلماني: القطاع الخاص يتسم بـ حسن الإدارة.. ومشاركته للدولة تحقق قفزة في مواكبة النظم الاقتصادية العالمية

الإفتاء: الصحابة لم يأمروا بهدم الآثار في البلاد التي دخلوها

من وراء شائعة تسمم طلاب المدارس؟ وزير التعليم يكشف المستور بـ 20 تصريحا

شظية القدم.. عملية جراحية عاجلة لـ مروان محسن.. تعرف على مدة غيابه

وزيرة الهجرة: دعم الجاليات المصرية بالخارج للمبادرات الوطنية غير محدود

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أجروا 120 عملية.. 3 أطباء يتزعمون تشكيل عصابى لتجارة الأعضاء البشرية

السعودية.. منصب جديد لولي العهد محمد بن سلمان

رسميا.. الحكومة توافق على استخدام جرعة ثالثة من اللقاحات ضد كورونا

خاص.. حقيقة رحيل كيروش عن منتخب مصر وتدريبه لمانشستر يونايتد

والد مروان محسن يكشف تفاصيل إصابة اللاعب الخطيرة وموعد إجراء عملية جراحية

قرار جديد من الحكومة بشأن لقاحات كورونا

موجة حارة تستمر لعدة أيام.. تحذير جديد من الأرصاد حول الطقس

بعد إعلان آبي أحمد.. قوات تيجراي تسيطر على مدينة "دبرى سينا" شمال أديس أبابا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير جيش الاحتلال يصل المغرب ويوقع مذكرة تفاهم دفاعية.. صور

أول لقطات من مسلسل هند صبري "البحث عن علا" قبل طرحه على نتفليكس

رحلة تطور التجميل من الطين الملون لـ البوتكس والفيلر| نوستالجيا

خلال تفقده معسكر إعداد مقاتلي شمال سيناء| وزير الدفاع يطالب الجيش الثاني بالاستعداد القتالي الدائم

فيديو

فيديو جراف.. إثيوبيا على وشك الانهيار.. آبي أحمد ينضم للقتال وأمريكا تنشر قواتها الخاصة على الحدود

بعد مبروك عطية.. حنان ترك عن تعدد الزوجات: نفسي لا تتحملها

ساعات ببقى مزنوق وعايز فلوس.. أبرز تصريحات شريف منير في لقاء تليفزيوني

خلال تفقده معسكر إعداد مقاتلي شمال سيناء| وزير الدفاع يطالب الجيش الثاني بالاستعداد القتالي الدائم

المزيد

ساحة رأي

إبراهيم يوسف يكتب: العدو الأزلي للإنسان

هدى عامر تكتب.. عالم من الكتب

أحمد محي الدين يكتب: نبض العنف

رشا شكر تكتب : فن العشوائيات وحق التعبير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول بين الواقع والمأمول

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

الإعلام وتطوير التعليم الفني

د.سالم الكتبي

موجات اللاجئين وتطور الحرب الهجينة

د. محمد مبروك

هكذا قالوا !

أحمد نجم

كيف تتحلى بشخصية ناجحة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

مني أحمد

الساحرة فيروز

عبد الرازق توفيق

من آن لآخر

إلهام أبو الفتح

كيف يتحقق الحلم ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ