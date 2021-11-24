للمرة الثانية .. 3 أندية عربية تشارك فى كأس العالم للأندية

توج فريق الهلال السعودي بلقب دورى ابطال آسيا بعد الفوز على الفريق الكورى بهدفين نظيفين ويتاهل إلى نهائيات كأس العالم للأندية.

ونجح فريق الهلال السعودي فى حصد اللقب ليكون بطلا لدوري أبطال آسيا للمرة الرابعة في تاريخه.



البرتغالي ليوناردو جارديم قاد فريق الهلال السعودي إلى منصة التتويج بلقب دورى ابطال آسيا.

وتعاقدت إدارة نادى الهلال السعودي مع البرتغالي ليوناردو جارديم فى منتصف العام الجاري لقيادة الزعيم محليا وقاريا.

وتشارك للمرة الثانية 3 أندية عربية في كأس العالم للأندية وهي ، الأهلي المصري والهلال السعودي والجزيرة الإماراتي



وتواجدت ٣ أندية عربية فى نسخة مونديال الأندية عام 2019 للمرة الأولى وهي الهلال السعودي بطل دوري أبطال آسيا 2019، والترجي التونسي الحائز حينها على بطولة دوري أبطال إفريقيا، والسد القطري بطل دوري بلاده.



صدى البلد رصد مسيرة البرتغالي ليوناردو جارديم حتى تتويجه مع زعيم الكرة السعودية نادى الهلال بلقب نهائى دورى ابطال آسيا.

مدرب الفريق البرتغالي توج مع الهلال السعودي بلقب نهائى دورى ابطال آسيا بعدما سبق له خسارة 4 نهائيات إبان قيادته فريق موناكو الفرنسي فنيا.

وخسر البرتغالي ليوناردو جارديم عندما كان مديرا فنيا لفريق موناكو الفرنسي ٤ القاب جاءت على النحو التالي:

كأس الرابطة الفرنسية عام 2016

كأس السوبر الفرنسي عام 2017

كأس الرابطة الفرنسية عام 2018

كأس السوبر الفرنسي عام 2018

كان فريق الهلال السعودي فاز على نظيره بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، بهدفين دون مقابل، في المباراة التي أقيمت على ملعب الملك فهد الدولي، في نهائي دوري أبطال آسيا.

وسجل ناصر الدوسري هدف الهلال الأول والوحيد في الشوط بعد مرور 23 ثانية فقط على انطلاق المباراة، بعدما تسلم كرة في منتصف الملعب ثم ارتد تجاه المرمى وسددها صاروخية في شباك الضيوف.

وعزز موسى ماريجا تقدم الهلال بالهدف الثاني في الدقيقة 63، بعدما تلقى تمريرة من جوميز ليتوغل من الجبهة اليمنى ويسددها أرضية في شباك الحارس الكوري الجنوبي.