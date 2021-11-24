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أخبار العالم

السعودية.. مجلس الشوري يوجه رسالة لهيئة الترفيه

صدى البلد

طالب مجلس الشورى السعودي، الهيئة العامة للترفيه، برفع نسبة الفعاليات المقامة خارج المدن الكبرى والتوسع في جميع المناطق، وتكثيف جهودها في استحداث برامج تدريب مستدامة ومتنوعة للكوادر البشرية من العاملين والراغبين في العمل في قطاع الترفيه.

وبحسب عكاظ جاء ذلك في قرار أصدره مجلس الشورى بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للترفيه، للعام المالي 1442/1441، بعد استماع المجلس لوجهة نظر لجنة الثقافة والرياضة والسياحة المشتملة على توصياتها بشأن التقرير.

وخلال جلسة «الشورى» العادية الثانية عشرة للسنة الثانية من الدورة الثامنة التي عقدت اليوم (الأربعاء) عبر الاتصال المرئي برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السُّلمي، دعا المجلس، الهيئة العامة للترفيه إلى وضع حلول إبداعية لبرامج ترفيه متنوعة يمكن تطبيقها عن بعد والاعتماد على التطبيقات الناشئة، وهي توصية إضافية مقدمة من أعضاء المجلس الدكتور ناصر طيران، والدكتورة لطيفة العبدالكريم، و الدكتور خيران رجب أخذت اللجنة بمضمونها.

كما طالب «الشورى» الهيئة العامة للترفيه بالعمل على رفع كفاءة نفقاتها وتنمية إيراداتها التشغيلية وغير الواردة من الدولة، والاعتماد على دراسات جدوى مالية دقيقة وفاعلة للوصول إلى العوائد الربحية المستهدفة، أو بلوغ نقطة التعادل.

وتضمن قرار المجلس، مطالبة الهيئة العامة للترفيه بالتركيز في حملاتها الإعلامية وبرامجها على تعزيز الصورة الذهنية الإيجابية للهيئة والتفاعل الاجتماعي معها، إضافة إلى مراجعة هيكلها الإداري وربط إدارة المراجعة الداخلية بمجلس الإدارة مباشرةً.

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