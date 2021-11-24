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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عقب انتهاء بطولة العالم.. وزير الشباب والرياضة يستقبل بعثة المنتخب الوطنى للكاراتيه|صور

صدى البلد

استقبل الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بعثة المنتخب الوطنى للكاراتيه فور عودتهم إلى القاهرة عقب انتهاء بطولة العالم للكاراتيه المقامة بدبي؛ واستقبل كابتن عز غريب رئيس جهاز الكاراتيه لنادي مستقبل وطن، وكابتن نبيل سليمان المدير الفنى، وكابتن أحمد يوسف المدرب وكابتن أشرف مصطفى المدرب أبطالهما فى ناديهم والذين مثلوا المنتخب مع البعثة.

 

وحقق المنتخب الوطنى المركز الثاني فى بطولة العالم بعد أن حصد 8 ميداليات متنوعة بواقع ٣ ذهب و٢ فضة و٣ برونز من بينهم ٣ ميداليات حققوهم لاعبات مستقبل وطن بواقع ذهبية فردية لأحلام حمدى لاعبة المنتخب تحت وزن ٥٥ كجم، وزميلتها منه شعبان فوق فوز ٦٨ كجم التى توجت بفضية فى الفردي، وذهبية فى الفريق الجماعي، ليواصل الثنائى كتابة التاريخ بحروف من ذهب ورفع علم مصر عالية.

 

من جانبهم أعرب الجميع عن سعادتهم بالتتويج العالمي فى دبي، وقوة المنافسات العالمية، مشيراً إلى أن بعثة المنتخب كان لديها حافز قوى فى تحقيق العديد من الميداليات، وحصد المركز الثاني فى البطولة يؤكد على قوة اللعبة واللاعبين فى مصر ومنافستها عالمياً.

 

يذكر أن أحلام ومنة أيضاً حصلتا على الميدالية الذهبية مع المنتخب الوطني فى بطولة البحر المتوسط بقبرص نهاية أكتوبر الماضي، فدائماً يكونوا ضمن اختيارات المنتخب الوطنى فى المحافل الرياضية العالمية لثقة قدراتهماعلى بساط الكاراتيه.

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الشباب والرياضة وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي مستقبل وطن وزير الشباب

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