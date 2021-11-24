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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

3 طرق ذكية لفقدان الوزن دون اتباع نظام غذائي قاسي

صدى البلد

سيعرف الأشخاص الذين يرغبون في إنقاص الوزن أن تجربة العادات والأطعمة الجديدة هي صراع دائم للبقاء في حالة جيدة والتخلص من بعض الكيلوجرامات الزائدة. 

يقول الخبراء أن فقدان الوزن ليس من المفترض أن يكون معركة في عملية فقدان الوزن ، ويجب على المرء ألا يساوم على صحته.

هل تعلم أنه يمكنك إنقاص الوزن مع تغيير نظامك الغذائي وإدخال المزيد من عادات الأكل النظيفة ؟ 

انتقلت أخصائية التغذية أزرا خان إلى Instagram مؤخرًا لمشاركة ثلاث طرق ذكية يمكنك من خلالها الوصول إلى الوزن المطلوب ، دون القيام بأي شيء مثير للغاية.

قال خان إنه يمكن للمرء أن يخلق بذكاء "عجزًا في السعرات الحرارية" في نظامه الغذائي دون المساومة على ما يأكله. النقص في السعرات الحرارية هو في الأساس نقص في عدد السعرات الحرارية التي يستهلكها المرء ، مقارنة بعدد السعرات الحرارية اللازمة للحفاظ على وزن الجسم الحالي وفقا لindianexpress 

فيما يلي بعض الطرق المؤكدة لخسارة الوزن دون اتباع نظام غذائي:

1. تدريب الوزن

نصح خبير التغذية أن هذه العملية ستساعد على زيادة التمثيل الغذائي عن طريق زيادة عضلاتك.

2. الصوم المتقطع

يعتبر الصيام المتقطع من بين الأشخاص المهتمين باللياقة البدنية والصحة ، حيث يتضمن الصيام لفترة من الوقت بعد تناول وجبة صحية. المبدأ الأساسي هو إعطاء الجسم الوقت لهضم الطعام وحرق الدهون الزائدة في الجسم والتخلص من السموم. يعتبر أكثر انسجاما مع إيقاع الجسم اليومي.

3. تناول 1 جرام بروتين لكل كيلوجرام من وزن الجسم

ينصح الخبير بتناول المزيد من البروتينات وإدخال المزيد من البروتينات في نظامك الغذائي ، بحيث يمكنك البقاء ممتلئًا وشبعًا لفترة أطول ، بدلاً من الشعور بالجوع وتناول وجبات الطعام طوال اليوم.

نظام غذائى خسارة الوزن حرق الدهون الجسم اتباع نظام غذائي نظامك الغذائي

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