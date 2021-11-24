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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هدف مانشيستر.. أول تعليق من محمد صلاح بعد حصد جائزة الأفضل للمرة الثالثة

محمد صلاح
محمد صلاح

أبدى محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، سعادته البالغة بعد التتويج بأفضل لاعب فى صفوف فريقه خلال شهر أكتوبر الماضى “ للمرة الثالثة على التوالى ” .

وقال صلاح، فى تصريحات للموقع الرسمي لليفربول، إنه سعيد بالجائزة للمرة الثالثة على التوالى، مشيرا إلى أن أفضل أهدافه خلال شهر أكتوبر هو هدفه فى مرمى مانشستر سيتى .

وحصل محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، على جائزة لاعب الشهر في ناديه وذلك عن شهر أكتوبر الماضى.

 

وتصدر محمد صلاح، استفتاء الجماهير وجاء أليسون بيكر في المركز الثاني ثم نابي كيتا في المركز الثالث.

 

وشهد شهر أكتوبر تألق كبير من محمد صلاح ، وتسجيله أهداف مميزة ضد مانشستر سيتي ثم واتفورد فى الدورى الإنجليزي ثم سجل ثنائية في فوز ليفربول 3-2 خارج أرضه على أتليتكو مدريد في دوري أبطال أوروبا.

 

كما سجل هاتريك في شباك مانشستر يونايتد بملعب أولد ترافورد في الفوز 5-0 على الشياطين الحمر.

 

ويستضيف فريق ليفربول الإنجليزي، خصمه، بورتو البرتغالي، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

 

تشكيل ليفربول المتوقع أمام بورتو 

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: نيكو ويليامز، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، تسيميكاس.

خط الوسط: تشامبرلين، فابينيو، جوردان هندرسون.

خط الهجوم: محمد صلاح، تاكومي مينامينو، ساديو ماني.

وتنطلق المباراة اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت السعودية، وتذاع على Bein sports 3 hd premium.

محمد صلاح ليفربول الانجليزي ليفربول الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي

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